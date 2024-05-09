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T1》年度防守第一隊出爐 阿巴西首入列、有2人連3季入選

2024/05/09 13:10

中信特攻阿巴西。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟今公布年度防守第一隊，林秉聖、胡瓏貿兩位防守專家連三年入選，阻攻王庫薩斯（Mindaugas Kupšas）與蔣淯安則是二度奪獎，體能條件出眾的阿巴西則是生涯首次入列。

T1聯盟2023-24賽季年度防守第一隊，總共入選兩名後場和三名前場球員，後場部分由雲豹蔣淯安與戰神林秉聖領軍，兩人場均可抓下3.9顆與4.3顆防守籃板，在長人陣中展現積極拼搶的強悍態度，林秉聖場均2.6抄截，以及蔣淯安場均1.7抄截、0.3阻攻，是頗具威脅性的後場大鎖。

前場部分，由庫薩斯領銜，本季達成T1聯盟首位生涯「百鍋」紀錄，更以例行賽場均1.7次阻攻戴上阻攻王之冠，為團隊守住禁區最後防線，此外，加上阿巴西防守數據的提升，抄截次數由1.4上升至2.2，在動作預判和球場空間感上變得比過往更加敏銳，能與各隊小洋將抗衡。至於胡瓏貿本季場均5.9籃板為本土球員之最，優異的補防意識與慓悍的防守積極度，三度獲得年度防守第一隊殊榮。

票數方面，林秉聖在媒體總票數28票中，獲得27票獨佔鰲頭，庫薩斯、阿巴西皆獲得21票次之，蔣淯安拿下20票，胡瓏貿則搶下13票，甩開後來居上的克羅馬與威廉斯，與年度第一隊同為四位本土搭配一位外援組成本季年度防守第一隊。

台啤永豐雲豹蔣淯安（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

高雄全家海神庫薩斯（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

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