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NBA季後賽》不滿判決遭趕出場 溜馬教頭諷尼克身體對抗獲得回報

2024/05/09 14:22

溜馬總教練卡萊爾。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽東部次輪G2，溜馬今天以121比130敗給尼克，系列賽處於0比2的落後。溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）不滿裁判尺度，在第四節剩下最後33.2秒時遭到驅逐出場。卡萊爾直言，小市場球隊應該也要獲得公平的哨音，「無論他們在哪打球，都應該獲得公平的對待。」

卡萊爾表示，系列賽第一戰之後，他們覺得比賽哨音不平衡，「G1有29個PLAY是我們認為明顯錯誤的。」卡萊爾說，球隊沒有提交G1的影片，因為他認為溜馬會在G2會得更平衡的哨音，但他覺得情況並非如此。

卡萊爾也舉例，G2第三節比賽中，溜馬球星哈里伯頓（Tyrese Haliburton）在裁判面前被尼克選手哈特（Josh Hart）推了後背，但裁判卻沒有響哨，「全世界都知道哈里伯頓背部狀況不好，哈特還上前推了後背」。卡萊爾說會把吹判有問題的影片寄給聯盟。

「紐約的身體對抗值得讚賞，但他們的身體對抗得到回報。而我們卻是一次又一次得到懲罰。」卡萊爾諷刺說道。

比賽最後一分鐘內，尼克中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）疑似有二運，裁判起初有吹判，未料最後卻推翻判決，讓卡萊爾相當不滿、並上前爭論，最後被趕出場。

卡萊爾說明當下場景，「有一個人去說，『他沒有二運』，尼克教頭希波鐸（Tom Thibodeau）去爭論，然後他們改判了。我只能依據自己看到的來說，相比其他事情，這只是件小事。」

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