NBA季後賽》不滿判決遭趕出場 溜馬教頭諷尼克身體對抗獲得回報

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽東部次輪G2,溜馬今天以121比130敗給尼克,系列賽處於0比2的落後。溜馬總教練卡萊爾(Rick Carlisle)不滿裁判尺度,在第四節剩下最後33.2秒時遭到驅逐出場。卡萊爾直言,小市場球隊應該也要獲得公平的哨音,「無論他們在哪打球,都應該獲得公平的對待。」

卡萊爾表示,系列賽第一戰之後,他們覺得比賽哨音不平衡,「G1有29個PLAY是我們認為明顯錯誤的。」卡萊爾說,球隊沒有提交G1的影片,因為他認為溜馬會在G2會得更平衡的哨音,但他覺得情況並非如此。

卡萊爾也舉例,G2第三節比賽中,溜馬球星哈里伯頓(Tyrese Haliburton)在裁判面前被尼克選手哈特(Josh Hart)推了後背,但裁判卻沒有響哨,「全世界都知道哈里伯頓背部狀況不好,哈特還上前推了後背」。卡萊爾說會把吹判有問題的影片寄給聯盟。

「紐約的身體對抗值得讚賞,但他們的身體對抗得到回報。而我們卻是一次又一次得到懲罰。」卡萊爾諷刺說道。

比賽最後一分鐘內,尼克中鋒哈爾特斯坦(Isaiah Hartenstein)疑似有二運,裁判起初有吹判,未料最後卻推翻判決,讓卡萊爾相當不滿、並上前爭論,最後被趕出場。

卡萊爾說明當下場景,「有一個人去說,『他沒有二運』,尼克教頭希波鐸(Tom Thibodeau)去爭論,然後他們改判了。我只能依據自己看到的來說,相比其他事情,這只是件小事。」

