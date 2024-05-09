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中職》天母棒球場變身遊樂園 味全龍親子毛孩日登場！

2024/05/09 13:29

味全龍年度親子主題盛會『Poli親子毛孩日』，今年將於5/18、5/19周末兩日舉辦。（味全龍提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕味全龍年度親子主題盛會『Poli親子毛孩日』，今年將於5/18、5/19周末兩日舉辦，人氣卡通角色『Poli救援小英雄』再次出動蒞臨天母球場，並首度與龍隊攜手推出聯名球衣、服飾、童裝等親子主題商品，現場還有救援小英雄見面會與帶動唱表演，歡迎大小朋友來天母棒球場盡情玩樂、體驗精彩職棒賽事！

今年龍隊的『Poli親子毛孩日』，首度將親子、寵物兩檔熱門主題結合，主打球場就是小球迷與毛孩們的遊樂園，同步開放球迷朋友帶著最愛的毛小孩們一起進場觀賽，除了有專屬狗狗、貓咪與毛孩的寵物派對套票可供預購，主題日期間也將於內野特定區域規劃毛孩專屬廁所、遊戲區與寵物拓印區，賽後還能與毛孩一起進場體驗人工草皮留下難忘回憶。

同時味全龍兒童會員「威弟小夥伴」也有特別福利，主題日期間只要於指定時間到會員服務台過卡就能領取闖關卡，完成泡泡DIY、Poli拼圖、棒球迷宮等七個關卡即可兌換專屬贈禮乙份，此外，所有大小朋友也都能現場參加泡泡秀、氣球秀、手作教室等歡樂體驗，入場時還能領取『Poli救援小英雄』或味全龍吉祥物角色紙帽，共四種款式隨機贈送乙款，邀請大家和啦啦隊『小龍女』一起戴著歡樂應援！

味全龍『Poli救援小英雄』聯名商品，包含球衣、球帽、T恤、棒球外套、包屁衣、口水巾等，將於5/18在天母球場商店同步開賣，而配合狂龍主題月活動，凡龍隊在五月底的主場賽事獲勝，當日會員過卡點數即翻倍，球迷朋友也能在主題日期間，以會員紅利點數兌換VIP包廂、觀看賽前練習等資格。

味全龍年度親子主題盛會『Poli親子毛孩日』，今年將於5/18、5/19周末兩日舉辦。（味全龍提供）

味全龍年度親子主題盛會『Poli親子毛孩日』，今年將於5/18、5/19周末兩日舉辦。（味全龍提供）

味全龍年度親子主題盛會『Poli親子毛孩日』，今年將於5/18、5/19周末兩日舉辦。（味全龍提供）

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