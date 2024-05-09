NBA》鐵人！季後賽4度打滿、8場平均46分鐘 尼克哈特自認不用休息

尼克選手哈特。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽東部次輪G2，尼克今天以130比121擊敗溜馬，系列賽取得2比0的領先。其中尼克後衛哈特（Josh Hart）再度打滿48分鐘，今天交出19分15籃板、7助攻的表現，他賽後表示，自己總是認為不用休息。

哈特在這個季後賽幾乎是打滿全場，季後賽8場平均上場高達46.3分鐘，其中有四度打滿全場，包含首輪G5打滿53分鐘（含延長賽）。

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哈特表示，尼克教頭希波鐸（Tom Thibodeau）總是問他是否需要休息，「而我總是說不，這是我想做的。」

尼克陣中傷兵滿盈，包含明星前鋒藍道爾（Julius Randle）、射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）都因傷提前報銷，中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）左腳踝受傷，如今阿努諾比（OG Anunoby）今天也拉傷大腿提前退場，讓尼克傷兵群又多人；尼克球星布朗森（Jalen Brunson）在比賽中一度傷退，下半場回到場上後繼續奮鬥，全場交出29分，幫助尼克贏球。

對於球隊傷兵狀況，哈特認為，尼克隊有很多人可以在這個聯盟球隊擔任先發，相信下一個人會挺身而出。

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