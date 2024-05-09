晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》鐵人！季後賽4度打滿、8場平均46分鐘 尼克哈特自認不用休息

2024/05/09 15:02

尼克選手哈特。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽東部次輪G2，尼克今天以130比121擊敗溜馬，系列賽取得2比0的領先。其中尼克後衛哈特（Josh Hart）再度打滿48分鐘，今天交出19分15籃板、7助攻的表現，他賽後表示，自己總是認為不用休息。

哈特在這個季後賽幾乎是打滿全場，季後賽8場平均上場高達46.3分鐘，其中有四度打滿全場，包含首輪G5打滿53分鐘（含延長賽）。

哈特表示，尼克教頭希波鐸（Tom Thibodeau）總是問他是否需要休息，「而我總是說不，這是我想做的。」

尼克陣中傷兵滿盈，包含明星前鋒藍道爾（Julius Randle）、射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）都因傷提前報銷，中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）左腳踝受傷，如今阿努諾比（OG Anunoby）今天也拉傷大腿提前退場，讓尼克傷兵群又多人；尼克球星布朗森（Jalen Brunson）在比賽中一度傷退，下半場回到場上後繼續奮鬥，全場交出29分，幫助尼克贏球。

對於球隊傷兵狀況，哈特認為，尼克隊有很多人可以在這個聯盟球隊擔任先發，相信下一個人會挺身而出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。