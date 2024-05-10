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季後賽次輪G2 塞爾提克對決騎士、雷霆戰獨行俠 今日賽事預告與轉播

2024/05/10 06:57

塔圖姆與米契爾。（資料照，今日美國）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場是東部龍頭塞爾提克對決東部第4的騎士，綠衫軍握有1：0優勢，塔圖姆（Jayson Tatum）與米契爾（Donovan Mitchell）預期將上演飆分大戰，誰能拿下第二場比賽的勝利呢？第二場是西部頭號種子雷霆對決西部老五獨行俠，雷霆系列賽以1：0領先，兩大頂尖控衛亞歷山大吉爾吉斯（Shai Gilgeous-Alexander）和東契奇誰能技高一籌，球迷絕對不要錯過！

MLB部分是皇家與天使交手，Michael Wacha將對上Reid Detmers，天使力拚3連勝，球迷記得鎖定轉播囉！

中職部分有3場賽事轉播，由味全龍和台鋼雄鷹在澄清湖交戰，味全推出吳俊杰對決台鋼施子謙；中信兄弟作客新莊由徐基麟掛帥，悍將由戈威士捍衛主場；聯盟龍頭統一獅將由古林睿煬打頭陣，桃猿啟用霸威斯搶勝，喜愛中職的球迷別忘了收看囉！

NBA

07:00 騎士@塞爾提克 緯來體育

09:30 獨行俠@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

10:30 皇家@天使 愛爾達體育2台

日職

17:00 火腿@羅德 DAZN2

中職

18:30 味全龍@台鋼 愛爾達體育1台

18:30 中信兄弟@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

18:30 統一獅@樂天桃猿 DAZN 1

T1

19:00 雲豹@海神

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