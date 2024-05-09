全大運》阿美族林宗翰短跑奪雙金 母校讚台東之光

台東體中校友林宗翰（中）在全大運奪雙金，體中讚台東之光。（台東體中提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東體中校友短跑名將林宗翰，目前就讀國立體育大學四年級，繼高中時期獲得109年全中運田徑項目100公尺、200公尺金牌後，再度於今年的全大運獲得100公尺、200公尺短跑項目雙金殊榮，同時以200公尺20.93秒的成績擠進歷年第10傑。

台東體中表示，生長在於長濱鄉的阿美族人林宗翰，就讀長濱國中時喜歡籃球運動，經常聽到學長們的分享，非常嚮往台東體中專業的訓練環境，在田徑隊教練孫泰山的邀請與家人的支持鼓勵下遠離長濱的家鄉報考就讀台東體中高中部，自此與田徑隊結下了不解之緣。

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教練孫泰山獲悉林宗翰再度奪雙金這個好消息，興奮的說，林宗翰就像是東海岸的璞玉，經過精心雕琢之後，終於成就了今天的光彩。林宗翰高一開始接觸田徑運動，教練經過測驗顯示他彈性非常好，因此從跳遠練起，但在練習跳遠的過程中發現他跑步的速度夠快，於是建議改練短跑項目，憑藉著他過人的毅力與執著，不分寒暑假日，苦練再苦練，終於在高三那年的全中運，跑出100公尺、200公尺短跑項目雙面金牌。

體中校長陳明志表示，台東體中自84年設校，近30年來為國家為臺東培育出許多傑出運動員，看見許多選手畢業後仍然能夠繼續練習並發光發熱，甚為感動。期待林宗翰繼續努力，締造更佳成績並為國爭光，同時也鼓勵喜歡運動的孩子們，選擇就讀臺東體中，讓自己的夢想起飛。

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