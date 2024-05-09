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巴黎奧運》本屆目前最大團！射擊項目7席寫台灣新歷史

2024/05/09 17:08

體育署副署長房瑞文（中）、競技運動組組長藍坤田（右）、科長謝奇穎（左）。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣在巴黎奧運射擊取得7席資格，寫下在此項目的新歷史，與此同時，體育署為提升國內射擊運動發展，也將進行強化槍枝管理，讓選手擁有更安全的環境。

台灣近年國際射擊運動成績卓越，在巴黎奧運射擊項目已取得7席參賽資格，超越東京奧運6席、里約奧運5席，寫下奧運射擊競賽參賽人數最多的紀錄，也是目前為止我國參加巴黎奧運選手人數最多的運動團隊。目前的7席為國家席次，體育署指出，參賽名單將由接下來射擊協會於5月15日召開選訓會議後公布。

台灣在國際上有亮眼成績，為完善射擊運動培育環境，體育署也推動「射擊運動槍枝彈藥全程強化管理」，將於5月17日至6月24日進行射擊運動團體槍枝彈藥檢查，會同內政部警政署抽檢22個射擊運動團體所使用的12個靶場及槍彈庫房，並實地檢核射擊運動槍枝彈藥入庫管理到廢彈銷毀的執行程序，以確保射擊運動符合我國槍枝彈藥管制政策。

體育署指出，流程分為申請核配、進口許可、海關查驗、清點入庫及使用查核等5階段，並結合體育署已建置的射擊運動槍枝彈藥流向管理系統，將射擊運動槍彈從入庫管理到彈藥銷毀，進行全方位監管，不僅提高射擊運動團體的管理效率，更有效地確保運動員的安全和訓練品質。

台灣是槍枝彈藥管制國家，體育署希望在合乎法令規範下，積極培育優秀射擊運動選手，未來將持續加強槍枝彈藥的安全管理，建構優質射擊運動選手培育環境。

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