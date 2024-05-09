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巴黎奧運》聖火抵馬賽港 饒舌歌手朱爾點燃聖火台

2024/05/09 17:20

奧運聖火搭乘百年歷史帆船「貝倫號」，於8日晚間7時駛進法國馬賽港，由饒舌歌手朱爾（Jul）接手點燃巴黎奧運第一個聖火台。（法新社）

〔中央社〕經過12天航行，奧運聖火搭乘百年歷史帆船「貝倫號」，於8日晚間7時駛進法國馬賽港，由饒舌歌手朱爾（Jul）接手點燃巴黎奧運第一個聖火台，現場吸引近23萬民眾觀禮，場面盛大。

巴黎奧運倒數79天，奧運聖火搭乘19世紀三桅帆船「貝倫號」（Belem），自希臘雅典橫越地中海抵達馬賽（Marseille）鄰近海域。船隻未立刻駛入馬賽港，而是先在海上沿著馬賽繞行，與當地船家、小艇、獨木舟、帆船學校、划船俱樂部等上千艘船隻共同完成別開生面的「海上遊行」。

貝倫號駛進馬賽港，現場施放紅藍白三色煙火，馬賽男高音Naestro演唱法國國歌「馬賽曲」（La Marseillaise），空軍飛行表演隊以空中分列式噴出彩煙在天空畫了奧運五色環，馬賽交響樂團演奏奧運主題曲。

奧運游泳選手馬納杜（Florent Manaudou）擔任首棒火炬手，迎接聖火。他是唯一官方公開的聖火傳遞者。直到此刻，法媒都不知道誰將會最後點燃聖火台，很多人猜測是足球員席丹（Zinedine Zidane）。

馬納杜在貝倫號船首拿著火炬和大家打招呼後，下船踩在於海上漂浮的聖火跑道上，將聖火傳給帕奧田徑選手凱達（Nantenin Keita）；接著馬賽饒舌歌手朱爾現身，成為點燃聖火台的人。

法國地方報「法蘭西西部報」（Ouest-France）報導，22歲民眾卡洛琳（Caroline）受訪說：「朱爾就是馬賽，他就是法國，這真的很令人驚喜，雖然我也很期待會是席丹，但就我們年輕世代而言，朱爾比席丹更適合。」

為迎接聖火，馬賽政府印製「以迎接奧運聖火為榮」的宣傳摺頁，在馬賽各處發放。上面清楚標示海上遊行將會經過的時間與地點，吸引當地居民與遊客在不同地點等候，或是沿岸追著遊行走。

當地居民多明尼克（Dominique）告訴記者，「今天是馬賽人的大日子」。

馬賽布署6000名警力強化維安，到處看得到警察、警車、騎警隊。馬賽港周邊被規劃成封閉範圍，僅有10個出入口，保安人員嚴格管控，並關閉範圍內的3個地鐵站。港邊拉起封鎖線，民眾完全無法靠近海水。

馬賽市政府前舉辦演唱會及運動選手的分享活動。馬賽市長在社群媒體X宣布，現場有23萬人。

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