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全障運》聖火今抵高雄 特奧選手吳妍鎂代表接遞

2024/05/09 17:57

113年全國身障運聖火今抵高雄，特奧選手吳妍鎂（左）迎接196名選手拼佳績。（運發局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕113年全國身心障礙國民運動會將於5月25至28日，在南投縣登場，主辦縣市特別於5月2日啟動聖火傳遞，巡迴北、中、南15所特殊教育學校及單位，傳遞運動平權的精神，聖火於今（9）日抵達高雄市楠梓特殊學校，由該校特奧保齡球選手吳妍鎂代表接遞聖火。
運發局副局長謝汀嵩表示，自去年起，高市身心障礙運動會由運發局接棒主辦，選拔全國身障運高市代表隊，競賽過程中，身障朋友們不受限制，盡情揮灑汗水，力求最佳表現，爭取代表高雄出賽機會，充分體現運動家精神，上屆高市獲成績46金、35銀、23銅佳績。

今年度高雄市參與賽會總人數達195人，參賽項目涵蓋田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、健力、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋、特奧籃球等16項，參加對象涵蓋肢體、智能、聽覺、視覺障礙等類別，期望今年代表隊得以突破過往，再創佳績。

運發局表示高雄代表隊成員，包括曾奪下東京帕奧銅牌的桌球選手田曉雯，以及在亞帕運打破自身紀錄的田徑選手吳冝容等多位國手出征，楠梓特校校長黃國書鼓勵選手，勇於接受挑戰、永不放棄，享受競技運動的過程中，也為高雄市代表隊創造佳績。

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