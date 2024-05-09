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中職》劉貴元是努力排行榜第1名 平野期許成年輕選手榜樣

2024/05/09 17:52

兄弟劉貴元。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟外野手劉貴元昨天首度上一軍，生涯首打席就跑出內野安打和盜壘，中信總教練平野惠一指出，劉貴元是全隊努力排行榜第1名，希望成為年輕選手的榜樣，永不放棄爭取上一軍的機會。

平野表示，劉貴元一直都非常努力，去年不但在二軍打出生涯新高的打擊率0.272，還拿下盜壘王，當時就決定今年一定要給劉貴元上一軍的機會，而他也把握住了。

平野表示，劉貴元在2020年選秀會第九輪才被選上，是全隊指外順位最低的選手，當時誰會想到他可以上一軍，劉貴元還兩度被放在60人保留球員名單之外，但是他從沒有放棄的念頭，只有更努力練習，如今果然上到一軍，相信可以激勵其它年輕選手。

平野表示，劉貴元、林志綱和黃鈞麟一直是他心目中努力排行榜的前3名，他一定會給努力的選手機會，機會是球隊給的，能不能把握住就要看自己，希望年輕選手能以劉貴元為榜樣不斷努力，機會來臨時就能把握住。

劉貴元雖然是菜鳥，第1次出賽平野就給他的盜壘開綠燈，平野表示，劉貴元的速度一定可以盜壘成功，如果不敢自己跑，他就會下指令，結果劉貴元第2球就跑了，其實他希望劉貴元第1球就跑，相信這個盜壘會給劉貴元更多信心。

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