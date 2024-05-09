春季聯賽》從來沒遇過「一場球分兩地打」 呂明賜直呼奇特

台北興富發總教練呂明賜。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕113年全國成棒甲組春季聯賽今天進行4強戰，台北興富發9局上攻下寶貴的1分，最終就以5：4氣走北市大，拿到明天冠軍戰門票，台北興富發將挑戰隊史首冠。

這一場比賽原本安排今天早上在亞太棒球訓練中心副球場進行，1局上台北興富發先攻下2分，後來因大雨造成場地積水，只好同日下午移師台南球場再戰。

請繼續往下閱讀...

此役前7局打完北市大仍落後2分，8局下反攻，6棒台日混血捕手白井雄登轟出兩分砲扳平戰局，比賽回到原點，9局上台北興富發不氣餒，邱偉峻、顏廷旭連續安打，加上對方右外野手失誤添得超前分，下個半局蘇俊榮登板關門，讓對方者3上3下順利守成，台北興富發取得「一戰兩地開打」特殊戰局的最終勝利。

今天賽後台北興富發總教練呂明賜笑說，幾十年棒球生涯以來，從來沒遇過「一場球分兩地打」的情況，台南那麼小的地方，居然出現亞太副球場下大雨，台南球場大晴天，還好兩地球場車程只有30分鐘，換地方打問題不大。

台北興富發隊史首次在春季聯賽爭冠，呂總表示，春季聯賽第一週賽程球隊就輸3場，當時告訴選手，沒打到最後一場都不要放棄，還是要拚盡全力搶勝，很高興選手都做到了。

今天8局下一度被北市大追平，不過呂總說，「賽前我就很有信心會贏球，心中這樣的信念很強烈，雖然被追平很可惜，不過我有把握只要再拿1分一定可以贏球，最後果然如願。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法