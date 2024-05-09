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中職》去年只投3.1局變全隊出賽最多投手 王凱程感謝王建民

2024/05/09 18:33

中信兄弟王凱程。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台中報導〕去年只在一軍投3.1局的中信兄弟王凱程，今年變成全隊出賽最多的投手，王凱程非常珍惜能有登板的機會，更感謝投手教練王建民，在他背部開刀後幫助調整投球機制，才能在4年後破繭而出。

王凱程2019年出賽生涯最多的37場，但是2020年背部開刀，職棒生涯急轉直下，之後4年只在一軍出賽15場、投14.1局，今年終於躋身開幕一軍，至今天賽前為止，出賽12場並列投手最多，投12.1局更獨居後援投手第1，拿下3場中繼成功已經創生涯新高。

王凱程表示，背部開刀後，當時擔任二軍投手教練的王建民告訴他，原本的高壓投法會動到開過刀的部位，建議他調整投球機制改為側投，改動作不是小事，一開始碰到很多困難，王建民非常有耐心地陪著他調整，才慢慢可以用側投去比賽。

王凱程以前大多在比數差距比較大的時候登板，職棒生涯前7年只拿下1次中繼成功，今年不但上場機會增加，也終於進入勝利組。王凱程表示，投比數接近的比賽難免有壓力，但是他改變心態，更勇於攻擊好球，讓對手打不好，再靠守備幫忙拿下出局數。這樣的投球策略也讓王凱程的四壞球大幅減少，BB/9從過去的5.37下修到不到一半的2.19，不再讓打者輕易上壘。

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