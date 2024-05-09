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羽球》勇奪「西班牙諾貝爾」體育獎 瑪琳盼能戴著巴奧金牌領獎

2024/05/09 20:28

瑪琳今年達成歐錦賽女單7連霸偉業。（資料照，歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）在羽壇擁有非凡成就，她將確定拿下「阿斯圖里亞斯親王獎」的體育獎。瑪琳受訪時表示，希望10月能夠戴著巴黎奧運金牌的獎牌前去領獎。

西班牙最具權威的「阿斯圖里亞斯親王獎」（Premios Princesa de Asturias）被譽為「西班牙的諾貝爾獎」，共設立8個獎項，分別是文學獎、藝術獎、體育獎、和平獎、社會科學獎、科學技術獎、國際合作獎、傳播與人文獎，表揚國際上在這8大領域有傑出貢獻的個人、團體或機構。

西班牙「吼叫天后」瑪琳曾經在里約奧運奪下羽球女單金牌，並3度在世錦賽摘金，她經歷了兩次重大傷勢後強勢復出，在2024歐洲羽球錦標賽封后，締造史詩7連霸偉業，成為巴黎奧運羽球女單金牌的大熱門。為了表彰瑪琳在羽壇的驚人成就，她獲得「阿斯圖里亞斯親王獎」體育獎的高度肯定。

「能得獎真的是美夢成真，」瑪琳受訪表示，她一聽到獲獎的消息就激動到哭個不停，因為這是對運動員是意義重大的獎項，同時也非常感謝母親，想把這座獎盃獻給家人。

阿斯圖里亞斯親王獎的頒獎典禮在10月25日舉辦，瑪琳坦言，希望領獎的時候，脖子已經掛上了巴黎奧運金牌。

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