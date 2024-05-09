網球》女網三巨頭各擅勝場 莎芭蓮卡提出見解

史薇泰克（左起）、蕾巴金娜、莎芭蓮卡。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek）、哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）曾被外媒譽為女網「Big 3」，三人也都在不同場地上各有優勢，對此莎芭蓮卡提出見解。

史薇泰克目前生涯4座大滿貫有三座是紅土、一座來自美網，蕾巴金娜2022年在溫網奪下唯一一座大滿貫，莎芭蓮卡則在今年澳網締造2連霸。

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莎芭蓮卡在羅馬大師賽記者會被問及三人各自在不同場地上的優勢時指出，「Iga很顯然在紅土上表現得比我更好，Elena更擅長草地，而我可能在硬地上打得稍微好一點。」

「但我不會說場地特性就決定一切，」莎芭蓮卡分析完三人不同處後強調，最重要的還是選手臨場表現，尤其是關鍵時刻的發揮，她舉上一站馬德里大師賽決賽不敵史薇泰克為例，「我不會說在關鍵分時我做錯了什麼，我可能是對的，但她打得更好，就是這些小地方。」

「其實這無關乎場地材質，而是一個過程，」莎芭蓮卡指出，「你從比賽的錯誤學習、努力改進不足之處，每天獲得微小的進步、希望下次得到更好的結果。」

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