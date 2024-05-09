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WTT江陵青少年挑戰賽》陳凱程稱霸U13歲男單 今年第一次出國就奪冠

2024/05/09 21:20

南興國中小將陳凱程拿下U13歲組男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕南興國中小將陳凱程，今天在南韓舉行的2024年WTT江陵青少年挑戰賽U13歲組男單連闖3關，最終以3:1力退日本削球小將岡田蒼空，今年第一次出國參賽就奪下冠軍，有個不錯的開始，接下來將越級挑戰U15歲組。

陳凱程去年拿下義大利、匈牙利兩站青少年挑戰賽U13組男單冠軍，目前U13世界排名第7。今年初他在父親陳居賢陪同下前往宜蘭加入林昀儒團隊，不但身體抽高，速度、質量都有明顯提升，技術和處理球的觀念也有長足進步。

名列頭號種子的陳凱程，前兩戰並未遭遇太多抵抗，先後以直落三解決兩名地主選手潘時宇、李柱撰。決賽面對未滿12歲的岡田蒼空，陳凱程首局在10:8領先下，雖然錯過兩個局點，還陷入10:11落後，但他並未慌亂，沉住氣連拿3分，13:11先馳得點；第2局在5:1開局後也以11:5拿下。

第3局，陳凱程在6:3領先下遭遇亂流連丟7分，8:11被逆轉，第4局也陷入7:9落後，但他在關鍵時刻依舊果斷起板攻擊，連下4分，11:9後來居上，今年首座冠軍到手。

U17歲組女單，智淵乒乓球館16歲小將葉伊恬，前三輪分別以3:0擊退南韓高惠媛、中國直拍橫打好手徐慧堯及台裔美國女將陳伊依，4強賽再以3:1逆轉地主希望崔娜炫。

葉伊恬決賽面對U17世界排名第4的日本「怪拍少女」小鹽悠菜，兩人在2023年兩度交手，小鹽在保加利亞U19女單4強賽以3:2險勝；葉伊恬則在香港站U17女單決賽以直落三甜蜜復仇。

今天再度交手，葉伊恬前4局以11:5、9:11、13:11、10:12和小鹽不分勝負。決勝局，葉伊恬在4:9落後下改變發球方式，一度追到9平，但關鍵時刻被小鹽連續反手攻擊得手，最後以9:11飲恨，屈居亞軍。

U17男單方面，上週在菲律賓戰爭冠的松山家商雙雄洪敬愷、楊皓任，在4強賽分別以2:3敗給南韓好手權赫、日本新秀川上流星，並列季軍。川上流星最終以3:2逆轉權赫，摘下冠軍。

葉伊恬不敵日本名將小鹽悠菜，拿下U17歲組女單亞軍。（取自WTT官網）

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