T1季後賽》戰神落後19分大逆轉 林秉聖率隊G3力退特攻先聽牌

臺北戰神林秉聖（中）帶領球隊逆轉新北中信特攻。（記者陳志曲攝）



〔記者吳孟儒／台北報導〕第4種子台北戰神今在G3上半場最多落後19分，但靠著林秉聖下半場拿17分，全場有24分，加上雙洋將恩多、強森的火力援助，以80：72大逆轉尋求衛冕的頭號種子新北特攻，在T1季後賽首輪系列賽以2：1領先，率先聽牌，也讓3326名主場球迷開心而歸。

戰神與特攻在前兩戰打完打成1：1平手，今天第3戰回到戰神主場，但並非過往熟悉的和平籃球館，這一戰移師至陌生的台大體育館舉行，導致兩隊在開賽手感普遍不佳。

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戰神在第二節進攻大當機，20次出手只進2球，陳文宏進一顆三分球，還有恩多的進球，另外5分來自罰球，特攻火力穩定輸出，打出23：10的攻勢擴大比分，半場打完以43：28領先。

最多落後19分的戰神，在易籃後靠著恩多、強恩砍分，拉出12：5的攻勢追近比分，林秉聖在第三節末段有攻有守的演出也拉抬球隊的氣勢，恩多讀秒時還成功抄球，投進壓哨三分球，助隊打出26：12的反擊高潮，讓戰神重回戰線，特攻三節打完只剩1分領先。

臺北戰神林秉聖（中左）與強森（中）下半場聯手飆分，幫助球隊逆轉比分，拿下勝利。（記者陳志曲攝）



林秉聖在第四節開局投進三分球，以57：54在下半場首度逆轉，但特攻後來居上，兩隊互有領先，戰神在最後4分43秒靠陳文宏快攻上籃，助隊以69：67突破僵局，接著恩多的灌籃得手，加上曹薰襄的中距離命中，連拿6分擴大領先。

儘管阿巴西回敬三分球拉近差距，但林秉聖剩下1分11秒的上籃得手為球隊注添加保險，特攻在最後階段也沒能進球，只能用犯規戰術凍結比分，戰神都能穩穩罰進，勝負就此定調。

戰神有3人得分達20分，林秉聖拿24分，恩多有22分、17籃板，強森進帳20分；特攻以阿巴西23分最佳，柯丹、艾德各11分，黃泓瀚拿10分。

臺北戰神林秉聖（左）帶領球隊逆轉新北中信特攻。（記者陳志曲攝）

臺北戰神林秉聖帶領球隊逆轉新北中信特攻。（記者陳志曲攝）

臺北戰神林秉聖帶領球隊逆轉新北中信特攻。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻艾德（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺北戰神曹薰襄（右）。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻林韋翰（右）。（記者陳志曲攝）



新北中信特攻阿巴西。（記者陳志曲攝）



新北中信特攻黃泓瀚。（記者陳志曲攝）

臺北戰神強森。（記者陳志曲攝）

臺北戰神恩多。（記者陳志曲攝）

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