晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林詔恩好投、陳鏞基猛打 統一獅橫掃中信兄弟

2024/05/09 21:55

統一獅橫掃中信兄弟。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕統一獅林詔恩先發5局無失分，陳鏞基連兩天演出猛打賞，潘傑楷打下3分打點，10:2擊敗排名第2的中信兄弟，達成2連戰橫掃，勝差擴大到7場。

統一先發投手林詔恩。（記者廖耀東攝）

林詔恩被擊出4支安打，投出生涯新高的5次三振，並發揮優異的危機處理能力，第2局被攻佔一、三壘，第5局被攻佔二、三壘，都力保不失，贏得開季3連勝。

統一第1局1出局攻佔滿壘卻無功而返，第3局終於把握得分機會，邱智呈率先安打，2出局後陳鏞基和林安可連續安打攻下2分。

第5局統一攻勢再起，先靠著觸身球上壘，陳傑憲、陳鏞基和潘傑楷安打連得3分，將比數拉開到5:0。

第7局統一再度發動猛攻，陳鏞基、林安可、潘傑楷和許哲晏安打攻下4分，比數來到9:0。

陳鏞基3打數都安打，包括2支二壘打，打下2分打點、跑回3分，連2場猛打賞、連3場至少雙安，打擊率高達0.479。

9局上統一代打的林祖傑擊出二壘打，2出局後林佳緯適時安打攻下第10分。9局下中信王政順、劉貴元和王威晨安打扳回2分，免於連兩場被完封。

兄弟先發投手魏碩成投不滿五局。（記者廖耀東攝）

統一打者林安可。（記者廖耀東攝）

統一四棒陳鏞基。（記者廖耀東攝）

統一四棒陳鏞基。（記者廖耀東攝）

劉貴元。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。