中職》林詔恩好投、陳鏞基猛打 統一獅橫掃中信兄弟

統一獅橫掃中信兄弟。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕統一獅林詔恩先發5局無失分，陳鏞基連兩天演出猛打賞，潘傑楷打下3分打點，10:2擊敗排名第2的中信兄弟，達成2連戰橫掃，勝差擴大到7場。

統一先發投手林詔恩。（記者廖耀東攝）

林詔恩被擊出4支安打，投出生涯新高的5次三振，並發揮優異的危機處理能力，第2局被攻佔一、三壘，第5局被攻佔二、三壘，都力保不失，贏得開季3連勝。

請繼續往下閱讀...

統一第1局1出局攻佔滿壘卻無功而返，第3局終於把握得分機會，邱智呈率先安打，2出局後陳鏞基和林安可連續安打攻下2分。

第5局統一攻勢再起，先靠著觸身球上壘，陳傑憲、陳鏞基和潘傑楷安打連得3分，將比數拉開到5:0。

第7局統一再度發動猛攻，陳鏞基、林安可、潘傑楷和許哲晏安打攻下4分，比數來到9:0。

陳鏞基3打數都安打，包括2支二壘打，打下2分打點、跑回3分，連2場猛打賞、連3場至少雙安，打擊率高達0.479。

9局上統一代打的林祖傑擊出二壘打，2出局後林佳緯適時安打攻下第10分。9局下中信王政順、劉貴元和王威晨安打扳回2分，免於連兩場被完封。

兄弟先發投手魏碩成投不滿五局。（記者廖耀東攝）

統一打者林安可。（記者廖耀東攝）

統一四棒陳鏞基。（記者廖耀東攝）

統一四棒陳鏞基。（記者廖耀東攝）

劉貴元。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法