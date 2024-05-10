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網球》納達爾羅馬紅土逆轉開胡 雙料大師賽70勝史上第一

2024/05/10 07:04

納達爾。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！納達爾（Rafael Nadal）在2024羅馬網賽展現招牌奮戰精神，歷經近3小時的3盤激戰，終以4：6、6：3、6：4逆轉會外賽殺入的比利時對手伯格斯（Zizou Bergs），有驚無險挺進男單次輪。

這項男女共站、ATP千分等級的紅土大師賽，37歲的納達爾辛苦開胡，也為漫長職業生涯再添紀錄，西班牙「蠻牛」繼過往在蒙地卡羅贏得73場後，如今又在義大利首都集滿第70場勝利，成為網壇史上第一位在兩項大師賽至少各拿70勝的球員；此外，納達爾總計大師賽戰績410勝89負，同樣領先群雄。

首度面對24歲的伯格斯，老經驗的納達爾克服先丟首盤劣勢，第2、3盤逐漸調整，找回穩定性和擊球強度，尤其關鍵時刻這位22座大滿貫冠軍展現頑強韌性，搶救這2盤所面臨的5個被破發點，在中央球場熱情球迷加油聲中，後來居上淘汰年輕後輩。

「這不是我最好的比賽。毫無疑問，我的訓練比臨場表現更好，但至少找到獲勝方法。」飽受傷痛所苦的納達爾直言，過去兩年打的不多，所以比賽時好時壞，「我認為可以表現更好，希望次輪能做到。」這位屆退老將下個對手，將是波蘭第7種子胡卡奇（Hubert Hurkacz）。

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