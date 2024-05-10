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MLB》「法官」初速186KM暴力轟無用！洋基吞本季對戰太空人首敗

2024/05/10 08:15

賈吉。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今持續在客場面對太空人，要挑戰系列賽橫掃，以及本季對戰7連勝，不過最終洋基以3：4惜敗，中斷近期5連勝，也吞下本季對戰太空人的首敗。

洋基2屆明星右投史卓曼（Marcus Stroman）今天出師不利，開賽就遭到阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）與辛格頓（Jon Singleton）全壘打狙擊失掉3分。3局下洋基新星沃爾普（Anthony Volpe）不甘示弱，賞給本季投過無安打比賽的布蘭柯（Ronel Blanco）一發2分砲，追成2：3。

不過太空人5局上又做出回應，史卓曼在1出局二壘有人時被潘尼亞（Jeremy Peña）敲出適時一壘安打又失掉1分，所幸他及時回穩，讓辛格頓敲出雙殺。史卓曼6局上續投，2出局後投出保送便退場，此役5.2局被敲9安包含2轟，失4分，送出5次三振、2次保送。

洋基後續靠著牛棚接力，未讓太空人越雷池一步。8局下「法官」賈吉（Aaron Judge）對太空人前任守護神普雷斯利（Ryan Pressly）夯出一發擊球出速115.7英哩（186.2公里）、飛行距離473英尺的暴力陽春砲，本季第9轟出爐，也幫助洋基追到剩1分差距。

9局下洋基最後反攻，托瑞斯（Gleyber Torres）率先敲安上壘，柏提（Jon Berti）代打敲出滾地球推進托瑞斯上二壘，然而接下來崔維諾（Jose Trevino）與沃爾普（Anthony Volpe）都遭到終結者哈德（Josh Hader）解決，洋基無緣追平，吞下本季對戰太空人首敗。

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