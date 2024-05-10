MiLB》陳柏毓6局3K本季首場優質先發！鄭宗哲同場貢獻打點（影音）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜2A台灣投手陳柏毓今先發對上洋基，主投6局飆出3次三振失1分，繳出本季首場優質先發，同場先發的內野手鄭宗哲也有打點與盜壘演出，不過最終海盜2A以4：7輸球，陳柏毓無緣本季首勝。

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陳柏毓今天前2局僅被敲出1支安打，送出1K。不過3局上面臨危機，單局被敲出2支一壘安打，形成1出局一、三壘有人危機，但陳柏毓不慌不忙，先讓打者擊出一壘滾地球傳本壘讓三壘跑者出局，接著再飆出三振，安全下庄。

不過4局下，陳柏毓在解決前2棒打者後投出保送，接著遭到二壘安打狙擊掉分，陳柏毓回穩後用飛球出局結束洋基攻勢，該局下海盜成功將比分追平，陳柏毓5局上也投出三上三下。

5局下海盜開啟反攻，並靠著暴投拿下超前分，接著鄭宗哲在1出局三壘有人時敲出內野滾地球形成野手選擇，成功打回第3分。而他自己上壘後又發動盜壘，並靠著捕手暴傳上三壘，後續再藉由隊友三壘滾地球跑回本壘攻下第4分。

陳柏毓續投6局上，1出局後不慎投出觸身球保送，但他立刻製造對手雙殺打，形成變相三上三下，也結束今天投球任務，退場時為勝投候選人，不過最終海盜在7、8兩局被洋基攻下6分，以4：7輸球。

陳柏毓雖無緣進帳本季首勝，但此役主投6局用81球有51顆好球，被敲出4支安打，送出3次三振、1次四壞保送與1次觸身球保送，僅失掉1分，繳出本季首場優質先發，賽後防禦率下修為5.19；鄭宗哲則是4打數0安打吞1K，貢獻1分打點、攻下1分，累積1盜，賽後打擊率0.198。

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