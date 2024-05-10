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MLB》水手強投僅投4局狂失8分！雙城擊潰水手拿下系列賽

2024/05/10 09:29

水手強投吉爾伯特僅投4局就失掉8分，承擔敗投。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城與水手4連戰的最後一場比賽，雙城打線全場擊出11支安打，也讓開季表現亮眼的水手強投吉爾伯特（Logan Gilbert）僅投4局就狂失8分，終場雙城以11：1擊潰水手，4戰拿下3勝1敗，連續5個系列賽都取得勝利。

雙城在比賽一開始就發動攻勢，首棒打者朱利恩（Edouard Julien）保送上壘後成功盜上二壘，中心棒次3到5棒皆擊出安打先馳得點，打擊輪到第7棒的瑪戈（Manuel Margot）在滿壘的情況下，打出左外野線邊的穿越安打一棒清壘，隨後桑塔納（Carlos Santana）也敲出安打送回瑪戈，在首局就攻下5分大局。

雖然水手在2局下半靠著兩支安打追回1分，但近況相當火燙的雙城不給一絲活路，下個半局傑弗斯（Ryan Jeffers）一棒掃出中外野大牆外，形成擊球仰角僅19度的平射炮再拿下1分。

不過雙城的進攻手感並未就此冷卻，4、5局靠著3支安打一共拿下3分，7局下半凱普勒（Max Kepler）敲出本季第3發全壘打拿下本場比賽的第10分，而該局水手守備也亂了套，發生兩次失誤讓對手再下一城，最後水手也無力反撲，看著雙城拿下最後的勝利。

雙城先發投手羅培茲（Pablo López）主投6.1局被擊出4支安打失掉1分，且狂飆多達10次三振；打線部分，今天有開轟表現的凱普勒與傑弗斯，前者4打數演出雙安表現，已經連續11場比賽有安打突破生涯新高，後者則已連8場比賽都有長打，並列球隊歷史的第2高。

雙城先發投手羅培茲。（美聯社）

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