MLB》水手強投僅投4局狂失8分！雙城擊潰水手拿下系列賽

水手強投吉爾伯特僅投4局就失掉8分,承擔敗投。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕雙城與水手4連戰的最後一場比賽,雙城打線全場擊出11支安打,也讓開季表現亮眼的水手強投吉爾伯特(Logan Gilbert)僅投4局就狂失8分,終場雙城以11:1擊潰水手,4戰拿下3勝1敗,連續5個系列賽都取得勝利。

雙城在比賽一開始就發動攻勢,首棒打者朱利恩(Edouard Julien)保送上壘後成功盜上二壘,中心棒次3到5棒皆擊出安打先馳得點,打擊輪到第7棒的瑪戈(Manuel Margot)在滿壘的情況下,打出左外野線邊的穿越安打一棒清壘,隨後桑塔納(Carlos Santana)也敲出安打送回瑪戈,在首局就攻下5分大局。

雖然水手在2局下半靠著兩支安打追回1分,但近況相當火燙的雙城不給一絲活路,下個半局傑弗斯(Ryan Jeffers)一棒掃出中外野大牆外,形成擊球仰角僅19度的平射炮再拿下1分。

