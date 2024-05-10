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網球》提姆將退休？喬科維奇：不談傳聞但希望他留下來

2024/05/10 08:56

提姆。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕關於提姆（Dominic Thiem）本季打完將退休的傳聞近期發酵，喬科維奇（Novak Djokovic）也被問到此事，他強調，因為本人並沒有證實，不會對此評論，但私心會希望他留下來繼續打球，而且能打多就多久。

喬科維奇在羅馬大師賽記者會說：「提姆是個好人，非常有禮貌，在場內外總是尊重他人，我非常喜歡他，在歷經艱難的傷病後，他從未放棄努力恢復到當年贏得大滿貫冠軍，和站在男子網壇頂尖行列的水準。」

喬科維奇表示，他自己在2018年手肘受傷，因此知道要重返賽場有多難，只是自己很幸運，沒有在那種狀態掙扎多久，而是在6、7個月就成功復出，找回理想的狀態，「對提姆來說，這兩三年一直在努力提升排名，找回從前的狀態，所以我對他的遭遇感同身受。」

作為球迷和球員，喬科維奇也希望他能回到過往身手，「因為他的表現讓人振奮，那令人難以置信的暴力正手和單手反拍，力量和比賽強度如此之大，希望他能留下來，能打多久就打多久，他是網壇重要的球員，但決定權還是在他身上，只有他自己知道自己的狀況。」

提姆曾連5季都在世界排名前10內，拿過美國網球公開賽男單冠軍，一度被看好能接班「三巨頭」，但好漢就怕病來磨，在2021年因手腕傷勢困擾，表現一落千丈，隔年排名還曾落到300名以外，現在排117名。

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