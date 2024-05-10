NBA》前勇士悍將籲前東家必須留下K湯 點出金洲大軍重返榮耀關鍵

K.湯普森與柯瑞。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士本季附加賽首輪止步，無緣季後賽，老將射手K.湯普森（Klay Thompson）還有可能離隊。對此前勇士前鋒史沛茲（Marreese Speights）就在節目上呼籲勇士必須設法留住K湯，同時他也對老東家重返榮耀抱持信心。

近日傳出魔術與K湯互有好感的消息，對此曾效力過魔術與勇士的史沛茲在「Dubs Talk」節目中強調，K.湯普森百分之百屬於勇士，「（勇士留下K.湯普森）非常重要，因為這些人奠定了球隊文化，所有球迷都愛他。」

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不過史沛茲也點出，替補的角色對K.湯普森來說，可能還是較難接受。今天賽季，K湯在2月時被總教練柯爾（Steve Kerr）調往板凳，儘管起初傳出K湯感到不滿，但他最終仍妥協，並在球季最後3週的比賽，K湯再度回到先發陣容。

然而日前柯爾在記者會上表示，如果球隊續簽K.湯普森，可能將以第六人角色出發，而K湯當時也談到在勇士的時光，但並未透露下一步計畫。「當成為自由球員時，情況會變得有些奇怪，因為我知道有很多球隊想要他。但在勇士，他感到很自在，他也了解球隊，我認為勇士應該盡全力留下他。」史沛茲說道。

另外，史沛茲還自信表示，他百分之百相信勇士還能再拿一冠，「那些傢伙很危險，他們可能還得再做一、兩筆簽約，其他年輕球員也要挺身而出，設法讓威金斯（Andrew Wiggins）專注整個賽季，對他們來說（奪冠窗口）還沒結束。」

勇士過去3年在西部的排名逐年下降，2022年為第3名，並奪下總冠軍，2023年為第6名，並在季後賽次輪遭淘汰。今年勇士僅排第10名，並在附加賽首輪就止步。「我對他們只獲得第10名感到驚訝，大家都對他們抱有很高期望。」史沛茲表示。

「他們現在正在邊觀察季後賽，邊做好接下來的準備工作，在我看來，任何看扁他們的人，都不太懂籃球。」史沛茲還強調，「如果柯瑞（Stephen Curry）還在，其他幾位核心也都還在，那他們不管怎樣，都仍然有機會。」

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