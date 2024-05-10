MLB》洋基為何撿走防禦率17.67的小聯盟右投？ 美媒點出原因

懷特。（資料照，取自X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《NJ.com》報導，洋基從讓渡名單中撿走光芒25歲小聯盟右投懷特（Colby White），而他也立即被分發到洋基2A。然而懷特本季在小聯盟的防禦率高達17.67，對此美媒也點出洋基這項操作的原因。

懷特於2019年被光芒以第六輪選中，一度是農場備受期待的新星，但他的職業生涯始終受傷勢困擾，2022年球季因TJ手術整季報銷。去年球季，懷特直到季末才復出，儘管小聯盟3個層級合計22局飆出24K，防禦率僅1.64，但伴隨的是令人擔憂的19.5%保送率。

請繼續往下閱讀...

懷特今年的控球仍持續困擾著他，在光芒3A投7.2局，被敲出10支安打，投出10次四壞保送，失掉15分自責分，防禦率高達17.67，他的保送率逼近22%，而且還投出2次觸身球。

如此糟糕的成績，洋基為何仍要撿走懷特？《MLBTR》指出，懷特在2021年時宰制小聯盟4個層級，合計出賽43場，62.1局投球飆出104K，僅出現15次四壞保送，防禦率1.44，他在3A的防禦率也是優異的1.86。洋基希望懷特能重拾2021年的身手，不過以手術的懷特來看，他仍有一段不短的路要走。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法