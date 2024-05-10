MLB》太狂！紅人超級大物23盜傲視全聯盟 有望創單季破百盜神話

克魯茲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人超級大物克魯茲（Elly De La Cruz）今天又跑出單場2盜，本季已累積23次盜壘成功，傲視全聯盟。

克魯茲今日在與響尾蛇之戰打第2棒守游擊，首打席擊出二壘滾地出局，4下第二打席敲出右外野安打，6下身為首名打者上場選到保送，隨後展現快腿盜上二壘，不過要再跑三壘時被抓到出局。

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克魯茲7下再度站上打擊區，他把握住得點圈有人機會，敲出中外野安打建功，帶有1分打點，幫助球隊追至2：4落後，接著克魯茲繼續展現壘間破壞力盜上二壘，下一棒史提爾（Spencer Steer）跟進敲安，克魯茲跑回追平分。

雙方7局打完形成4：4平手，不過響尾蛇8上攻勢再起，台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）敲出適時安打，幫助球隊打下關鍵超前分，最終響尾蛇就以5：4險勝，紅人苦吞8連敗。

克魯茲全場3打數敲2安，貢獻1分打點、跑回1分，選到1保送，賽後打擊率為0.264。克魯茲此役跑出2盜後，本季已有23次盜壘成功，美媒《Bally Sports Cincinnati》推算，按照克魯茲這樣的盜壘進度，今年有望跑出101次盜壘。

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