NBA季後賽》米契爾拿29分 騎士下半場打爆塞爾提克扳平系列賽

米契爾。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕騎士在東部季後賽次輪G2靠著米契爾（Donovan Mitchell）第三節猛轟16分，率隊甩開糾纏，第4節再打出24：9的猛攻一舉打爆對手，終場以118：94狂勝塞爾提克，系列賽扳成1：1平手。

塞爾提克在首戰靠著下半場拉開差距，最終以120：95大勝騎士，但今天在主場打得辛苦，縱使塔圖姆（Jayson Tatum）拿16分、J.布朗（Jaylen Brown）得10分、霍福德（Al Horford）有11分，上半場打完與騎士以54：54戰平。

請繼續往下閱讀...

第三節成為決定勝負的分水嶺，米契爾一人轟進4顆三分球、拿16分，也一舉點燃隊友的攻勢，葛蘭德（Darius Garland）有9分，騎士打出36：24的猛攻甩開塞爾提克糾纏，第四節再打出24：9的狂暴攻勢一舉擊潰對手，為比賽定調。

騎士投籃命中率飆破5成，三分準星46.4％，米契爾拿29分、7籃板、8助攻，莫布里（Evan Mobley）有21分、10籃板，雷佛特（Caris LeVert）替補進帳21分，全隊有6人得分達雙位數。

塞爾提克的三分球準星是慘澹的22.9％，火力形成極大落差，塔圖姆的25分最佳，J.布朗拿19分居次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法