MLB》術後依舊沒有回歸時間表 天使「神鱒」：感覺一天比一天更好

天使球星「神鱒」楚奧特。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）在6日前進行左膝半月板撕裂手術，如今正在復健當中，楚奧特在今日受訪時的精神狀態良好，且表示感覺一天比一天還要更好。

雖然天使球團與楚奧特本人並未給出回歸的時間表，但根據其他有做過相同手術球員的經驗，回歸的時間將落在4到6周後，楚奧特表示，手術進行得很順利，自己每天的感覺都一天一天的變得更好，所以目前來說還不錯，「沒有回歸的時間表，遇到了就好好恢復，希望每一天都能變得更好一點，並看看隔天的感覺如何。」

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楚奧特也透漏，自己原本能將手術推遲到休賽季在處理，並以指定打擊的身分打完今年的球季，但在跑壘時有可能會有進一步受傷的風險，且帶著疼痛感也無法發揮出完整的實力，所以才選擇盡快動手術並保持健康繼續向前。

天使為了填補楚奧特與倫登（Anthony Rendon）受傷的空缺，找來吉洛梅（Luis Guillorme）、德朗姆（Niko Goodrum）等球員，總教練華盛頓（Ron Washington）表示，不能接受他們因為某些人不在就沒辦法打棒球，「我們必須在我們現今所擁有的球員中處理這個問題，他們足以完成球場上所要求的事情，我們依舊能成功。毫無疑問，我們很想念那些缺席的人們，但我們的工作是將場面撐住直到他們回歸。」

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