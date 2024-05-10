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NBA》訪問到一半聽到「謎之呻吟」東契奇超害羞：希望不是現場直播

2024/05/10 13:15

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部次輪G2，獨行俠以以119：110擊敗雷霆，系列賽1：1扳平。獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）手感回溫，單場砍進5顆三分球，進帳29分10籃板7助攻3抄截1火鍋，然而賽後記者會上，東契奇受訪到一半竟出現「謎之呻吟聲」，讓他當場臉紅掩面低頭。

東契奇在賽後記者會先提到，這場比賽獨行俠的傳導很流暢，隊友很願意分享球，也喚醒了球隊的能量。然而當記者準備問下一個問題時，現場卻突然傳出一連串的「呻吟聲」，東契奇聽到當下立刻瞪大眼睛，完全無法相信自己的耳朵。

呻吟聲持續了至少5秒，在場所有記者聽到後也笑翻，當時準備提問的記者也頓時傻眼到說不出話，尷尬笑說「OK，我們繼續吧！」，而東契奇本人更是已經滿臉通紅，低頭後並用左手遮住臉，隨後仍一臉害羞地笑道，「希望不要是現場直播！」

對於今天的比賽，東契奇表示，「這是我打過最艱辛的比賽之一，我在場上拚盡全力奮戰，盡我最大努力幫助球隊獲勝。我的心態就是只要一有了好的開始，球隊就會跟上我的節奏。」

東契奇。（歐新社）

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