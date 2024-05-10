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MLB》法官473英呎超遠轟平本季紀錄！曾遭毒手的隊友讚：他還沒燙起來

2024/05/10 12:32

賈吉。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以3：4惜敗太空人，中斷本季對戰6連勝，不過當家強打「法官」近況逐漸升溫，敲出本季第9發全壘打，這轟擊球初速高達115.7英哩，飛行距離更為473英呎，追平聯盟本季最遠紀錄。

賈吉今天4打數1安打就是一發全壘打，當時在8局下對太空人前任守護神普雷斯利（Ryan Pressly）開砲，幫助洋基將比數追到僅剩1分差。根據大聯盟官網，賈吉這發全壘打的飛行距離，追平天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）本季的最遠全壘打紀錄。

賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）對賈吉讚譽有加，「沒有多少人能將球打到那裡。」而這轟同時也是賈吉生涯第3遠的全壘打，其中最遠的一發為496英呎，恰好是對上過去效力藍鳥、今天洋基的先發投手史卓曼（Marcus Stroman）所擊出。

「他是名很特別的球員，而且他還沒燙起來！」史卓曼對賈吉的表現說道。目前賈吉9轟與索托（Juan Soto）並列洋基最多轟，近4戰敲出3轟，近22打數敲出10支安打，其中有4支二壘安打、3轟，選到4保送，累積7分打點。本季打擊率0.236，攻擊指數0.855。

對於自己本季第9轟，賈吉表示，他根本沒看自己開轟的重播畫面，而是更關心自己幫助球隊追到僅剩1分差。

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