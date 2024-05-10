晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》沒季後賽先提早佈局下一季 獵鷹宣布和總教練柯納續約

2024/05/10 11:43

獵鷹宣布和總教練柯納續約。（台鋼獵鷹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台南台鋼獵鷹今宣佈與奧地利籍總教練柯納（Raoul Korner）完成續約，總教練柯納於2023-24賽季後半段接掌兵符，創造不少令人感動的時刻，期待未來獵鷹在總教練柯納的帶領下，飛向更好的未來。

與獵鷹完成續約，柯納表示，自己熱愛與獵鷹這個團隊共事，並享受在台灣的一切，同時也明白自身在台灣的任務還沒結束，想要幫助這個球隊成長，讓獵鷹發展出最大潛能。

談及獵鷹未來的走向，柯納透露，「我們極力擺脫上半季的團隊低潮，發展成具有競爭力的球隊，儘管23-24賽季我們都有擊敗過每一支球隊，仍舊無法趕上聯盟其他隊伍，因此休賽季的重心將圍繞在球員重建，組織一支更強大的球隊，相信這將是贏球的重要因子，同時團隊也須秉持的台鋼集團認真、專業、守紀律的3大精神，才可以打出我們想要的比賽，讓獵鷹成為台南及球迷引以為傲的球隊。」

獵鷹球團指出，「與總教練柯納續約的原因，首先他的籃球素養以及專業度無庸置疑，他帶兵風格與態度更是符合集團精神，且無論是和本土外籍的球員、教練相處都非常融洽。雖然本賽季後半段才接手球隊，但他的努力與認真大家有目共睹，希望獵鷹接下來在他嚴謹、專業的領導下能以一個全新面貌面對未來的挑戰。」

這個賽季柯納教練也多次參與台灣籃球各項賽事，積極了解台灣的籃球發展，盼能將自己的專業融入台灣並帶領獵鷹往更好的未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。