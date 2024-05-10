T1》沒季後賽先提早佈局下一季 獵鷹宣布和總教練柯納續約

獵鷹宣布和總教練柯納續約。（台鋼獵鷹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台南台鋼獵鷹今宣佈與奧地利籍總教練柯納（Raoul Korner）完成續約，總教練柯納於2023-24賽季後半段接掌兵符，創造不少令人感動的時刻，期待未來獵鷹在總教練柯納的帶領下，飛向更好的未來。

與獵鷹完成續約，柯納表示，自己熱愛與獵鷹這個團隊共事，並享受在台灣的一切，同時也明白自身在台灣的任務還沒結束，想要幫助這個球隊成長，讓獵鷹發展出最大潛能。

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談及獵鷹未來的走向，柯納透露，「我們極力擺脫上半季的團隊低潮，發展成具有競爭力的球隊，儘管23-24賽季我們都有擊敗過每一支球隊，仍舊無法趕上聯盟其他隊伍，因此休賽季的重心將圍繞在球員重建，組織一支更強大的球隊，相信這將是贏球的重要因子，同時團隊也須秉持的台鋼集團認真、專業、守紀律的3大精神，才可以打出我們想要的比賽，讓獵鷹成為台南及球迷引以為傲的球隊。」

獵鷹球團指出，「與總教練柯納續約的原因，首先他的籃球素養以及專業度無庸置疑，他帶兵風格與態度更是符合集團精神，且無論是和本土外籍的球員、教練相處都非常融洽。雖然本賽季後半段才接手球隊，但他的努力與認真大家有目共睹，希望獵鷹接下來在他嚴謹、專業的領導下能以一個全新面貌面對未來的挑戰。」

這個賽季柯納教練也多次參與台灣籃球各項賽事，積極了解台灣的籃球發展，盼能將自己的專業融入台灣並帶領獵鷹往更好的未來。

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