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MLB》紅雀明星先發投5局失6分！釀酒人3轟伺候送對手5連敗

2024/05/10 12:27

霍斯金斯1局下半開砲，為釀酒人本場的煙火秀揭開序幕。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人在主場迎戰紅雀上演煙火秀，單場擊出3發全壘打，突破開季表現亮眼的紅雀明星右投葛雷（Sonny Gray），終場以7：1收下勝利，紅雀則苦吞5連敗。

釀酒人在1局下二、三壘有人的局面，靠著葛雷的暴投送回三壘上的跑者先馳得點，隨後霍斯金斯（Rhys Hoskins）相中紅中偏外角伸卡球打出左半邊的兩分砲，幫助球隊擴大領先來到3：0。

2局下半釀酒人首名打者包爾斯（Jake Bauers），鎖定第1球就掃出右外野大牆外形成陽春砲，加入開轟行列再添1分，而紅雀也不甘示弱，3局上靠著日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）中外野的陽春砲追近比數。

但釀酒人並未打算收手，4局下兩出局的情況，歐提茲（Joey Ortiz）咬中紅中速球轟向中外野拿下1分，5局下則靠著康崔拉斯（William Contreras）的一壘安打與耶利奇（Christian Yelich）的三壘安打再添1分，7局下又靠著圖榮（Brice Turang）的安打與盜壘再加上康崔拉斯的適時一擊再下一城，終場釀酒人靠著強大的火力輸出擊敗紅雀。

釀酒人康崔拉斯與耶利奇皆上演猛打賞，4個打數敲出3支安打，並各帶有1分打點；紅雀部分，先發投手葛雷主投5局失掉6分，讓賽前相當漂亮的防禦率從0.89上升至2.29。

紅雀先發投手葛雷。（法新社）

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