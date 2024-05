MLB》紅雀明星先發投5局失6分！釀酒人3轟伺候送對手5連敗

霍斯金斯1局下半開砲,為釀酒人本場的煙火秀揭開序幕。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人在主場迎戰紅雀上演煙火秀,單場擊出3發全壘打,突破開季表現亮眼的紅雀明星右投葛雷(Sonny Gray),終場以7:1收下勝利,紅雀則苦吞5連敗。

釀酒人在1局下二、三壘有人的局面,靠著葛雷的暴投送回三壘上的跑者先馳得點,隨後霍斯金斯(Rhys Hoskins)相中紅中偏外角伸卡球打出左半邊的兩分砲,幫助球隊擴大領先來到3:0。

2局下半釀酒人首名打者包爾斯(Jake Bauers),鎖定第1球就掃出右外野大牆外形成陽春砲,加入開轟行列再添1分,而紅雀也不甘示弱,3局上靠著日裔好手努特巴爾(Lars Nootbaar)中外野的陽春砲追近比數。

I guess Jake Bauers listens to fantasy baseball podcasts and heard people slandering his good name these last few days



pic.twitter.com/ddJ03rj5CP