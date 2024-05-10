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全大運》清大20金7銀18銅 破5項大會紀錄

2024/05/10 12:10

楊宛蓁、王于嘉、陳咏恩、黃翊瑄（由左至右）榮獲一般女生組 4x100公尺接力金牌。（圖片來源：SSU大專學生運動網）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學學生在113年全大運共奪20金、7銀、18銅，在131所大專院校中總獎牌數排名第7，破5項大會紀錄，成績表現亮眼。其中田徑項目，共獲12金1銀4銅，尤其是分子與細胞生物研究所王于嘉參賽4個項目都奪金牌，且全都打破大會紀錄。

清大表示，王于嘉奪金項目包括一般女生組田徑個人400公尺、400公尺跨欄，及團體4X100公尺、4X400公尺。破紀錄的其中3項還是刷新她自己的紀錄，400公尺跑進56.99秒，一年比一年快，簡直是「風一般的女子」！

王于嘉表示，感謝張祐華教練用心規劃一整年的訓練課表，讓她能夠盡情發揮、超越自我。更開心有夥伴一起努力奮力跑，為破大會紀錄而努力。

清華大學學生王于嘉今年在全大運參賽的4個項目都勇奪金牌，且全都打破大會紀錄。（圖片來源：SSU大專學生運動網）

電機工程所郭柏辰今年再次展現強大制霸力，一般男生組田徑鉛球14.38公尺，完成六連霸壯舉。另在一般男生組田徑標槍項目，也以63.11公尺奪得金牌，取得二連霸。運科系的舉重國手陳冠伶在公開女生組舉重 55公斤級奪金牌，同時以抓舉85公斤、挺舉104公斤、總和185公斤破大會紀錄。

而拳擊校隊取得3金、2銀、3銅佳績，3面金牌分別由運科系邱智琳、林囿、劉承恩奪得。此外，女力也展現強大體育能力，多項女子團體賽項目表現亮眼，公開組女生反曲弓奪得金牌，一般女生組桌球也取得睽違8年的團體金牌。

清華大學學生在全大運公開女生組射箭反曲弓團體賽榮獲金牌。（照片由全大運官方提供）

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