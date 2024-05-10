NBA季後賽》東契奇帶傷奮戰砍29分 獨行俠擊敗雷霆系列賽扳平

東契奇。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠一哥東契奇今天在西部準決賽第2戰帶著傷勢苦撐，砍下全隊最高29分，加上華盛頓進帳29分，率隊以119：110擊敗雷霆，系列賽取得1：1平手。

雷霆在系列賽首戰靠著當家一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍29分表現下，大勝獨行俠，系列賽拔得頭籌。

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今天力拚扳平戰局的獨行俠，開局打得有聲有色，東契奇（Luka Doncic）單節獨攬16分，率隊一度取得雙位數領先，但在第2節尾聲雷霆迎頭趕上，半場打完雷霆暫時以62：68落後。

獨行俠上半場團隊命中率達53.2%，華盛頓（P.J. Washington）19分最高，東契奇18分；雷霆方面，一哥吉爾吉斯亞歷山大兩節打完也進帳18分。

易籃後，雷霆一度超車，雖然東契奇疑似因腿部傷勢先退場休息，但獨行俠挺過這波亂流，進攻多點開花再度要回領先，帶著雙位數進入決勝節。

雷霆在末節依舊緊追不捨，但獨行俠輪番有人跳出，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）飆進重要三分球，助隊在最後2分多鐘持續保有雙位數領先，最終也以9分差收下勝利，系列賽扳平。

獨行俠今有5人得分上雙，東契奇繳出全29分、10籃板，華盛頓轟進7顆三分球，進帳29分；雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大貢獻全場最高33分、12籃板。

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