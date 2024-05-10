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羽球》全國團體賽366隊會戰屏東 縣長周春米擲幣開球

2024/05/10 12:50

屏東縣立體育館可容納10面羽球場地。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024年全國羽球團體賽今天（10日）起至5月19日在屏東縣立體育館展開為期10天的激烈拚鬥，今邀請屏東縣長周春米擲幣開球；周春米表示，屏東縣立體育館可容納10面羽球場地，是全國最大、最優質的羽球比賽場地，屏東已連續3年辦理全國羽球團體錦標賽，不但獲得許多正面口碑，今年報名隊伍數量增加，相約再次決戰國境之南，勢必將在南台灣帶動另一波羽球熱潮。

本屆全國羽球團體賽共分為男子乙組、女子乙組、高中男子組、高中女子組、國中男子組、國中女子組、國小男子組及國小女子組等8個組別，共有366支隊伍，4599名隊職員選手參賽爭取佳績，其中包含了許多比賽常勝軍，包括勇源治平、合庫泰北高中、西苑高中、亞柏雄中及中租大同等優秀隊伍，都將在比賽中一展身手，力拼將冠軍寶座帶回家；屏東縣地主隊則有27隊、270人參賽。

屏縣府表示，屏東縣將於今年10月舉辦2024全民運動會，縣府秉持多向度的熱情，對於運動競賽的場館設施、人員的培訓都積極整合全縣的資源，並推出每月一運動系列活動，透過每一場活動及比賽的籌辦經驗，期待打造出適合全民參與的高品質運動賽事，創造最優質的競賽環境，透過全民運動的普及推廣，帶動全縣運動風氣及強化運動產業。

本次比賽主辦單位特別提供球賽轉播，由達克運動提供網路直播，無法到場支持的觀眾朋友們，也能夠線上一起為選手加油，此外大會也提供即時比分系統（https://reurl.cc/Dma2pO ），讓關心羽球賽事的球迷朋友們掌握賽事訊息，一同欣賞精采賽事！ （直播平台連結：https://www.youtube.com/@ducksports6662 ）

屏東縣長周春米為選手們加油。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（右二）擲幣開球。（記者羅欣貞攝）

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