知名教練遭控捏揉未成年選手胸部 被害人：他威脅我敢說就退隊

國家代表隊女選手出面控訴多年前遭知名教練性騷，回顧過往忍不住落淚，高市議員鄭孟洳不斷安慰。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕國家代表隊女選手今由高市議員鄭孟洳陪同，勇敢出面控訴5年前遭教練環抱摸胸!中華民國冰球協會初步完成調查，儘管教練全盤否認，但因多位受害者勇於出面指控，決定暫停該教練教練證，直到案情釐清。

冰球協會說明，包括今天出面的女選手，共有4位女選手指控教練性騷言行，側面了解至少10位女選手有過類似遭遇，幾位當事人覺得事發已久、不願再提；協會引述女球員說法，除了不當碰觸身體敏感部位，還有女選手接到騷擾訊息。

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人本教育基金會、高雄市婦女新知協會今也出席現場，呼籲被害人勇於出面，避免更多人受害，也向高市教育局、社會局、甚至另一個運動協會喊話，務必調查清楚教練所涉不當言行，並應有具體防範作為；鄭孟洳則公開痛批某些團體還想「暗槓」，絕對無法容忍這情況。

鄭孟洳日前接獲陳情，指稱高雄某知名曲棍球隊教練，數年前借教學名義對多位未成年女球員有撫摸腰側、胸側，甚至揉捏胸部等性騷行為，並以「退隊」威脅選手不可向家長告狀。

而該教練今年仍獲選拔，即將擔任高雄市某運動項目女子代表隊帶隊教練，多年前曾被教練騷擾、至今仍有陰影的女選手，還可能成為該隊成員，心理壓力極大，於是透過民代出面控訴。

鄭孟洳除了陪同今天出面的被害人公開指控，另外獲得3位女選手錄音佐證，

要求高市運發局應介入處理，也應立即將該名教練停職，未來無論是高雄市代表隊甚至是國家代表隊，都應該永不錄用。

她也要求高雄市政府社會局及教育局應該協助這些受害人進行性騷擾申訴程序，並轉介她們接受後續心理諮商輔導，讓我們高雄優秀的運動選手，不再受到不適任教練的性騷擾與威脅。

高市婦女新知協會提醒體育界球員，如有遭遇任何教練性騷擾，不知如何爭取法律權益者，可打電話（07）550-0522向該協會預約免付費法律諮詢服務。

高市議員鄭孟洳偕同人本教育基金會、高雄市婦女新知協會、中華民國冰球協會，要求相關單位正視體育界選手遭性騷情況。（記者王榮祥攝）

中華民國冰球協會秘書長黃意中說明女選手未成年期間遭性騷案調查情況。（記者王榮祥攝）

高市議員鄭孟洳對於教練欺負未成年女選手相當憤慨，要求相關團體、機關不得包庇。（記者王榮祥攝）

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