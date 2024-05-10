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籃球》職籃工會提12點訴求要保障選手參賽 盼7月前和籃協達成協議

2024/05/10 13:40

左起籃協副秘書長張承中與職籃工會副主任葉子彧（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣男籃近年在組訓面臨不少困難，中華籃協跟職業籃球工會今天針對「選手參與國家隊權利義務」進行第一次會談，希望提升國手參賽權益與保障，包括保險問題、出場費共12項議題討論，盼在7月瓊斯盃開打前能完成正式協議。

籃協與職籃工會今針對「選手參與國家隊權利義務」展開會談，由籃協副秘書長張承中、職籃工會理事長曾文鼎、職籃工會副主任葉子彧代表出席，另外，體育署由競技組組長藍坤田列席，並由政大法律系林佳和老師擔任會談主持人。

職籃工會並以職棒工會的版本為基礎，提出球員參賽的相關權益，包括預留協議審閱期、集訓及參賽期程和場館、住宿及交通、防護及後勤、出場費、集訓及參賽期間保險、體檢及藥檢、違規處分、肖像權相關、球衣及裝備、母球團薪資調整規範、禁搭便車條款共12項議題。

葉子彧進一步補充，希望能讓球員在徵招前就知道賽事名稱、比賽場地，集訓及參賽期間能確保四星級飯店，讓球員有安全舒適空間，國外移動可搭乘商務艙，畢竟球員太高大。

另外，針對先前台灣男籃參加亞洲盃出現的保險、出場費及後勤團隊等問題，葉子彧指出，若是國際賽的出場費為1萬元，商業性質賽事為2萬元，保險則是比照棒球國家隊，但基於球員有合約保密條款，工會建議可請籃協向球團提供薪資證明以投保，至於希望有隨隊隊醫，且每5人就能搭配一位防護員。

葉子彧透露，目前球員工會成員約120人，PLG有60％為會員、T1聯盟為50％，至於WSBL與SBL還不多，至於旅外球員也參與討論，同樣是在工會名單之中，未來希望以此協議作為成人國家隊的參賽標準。

首次協商會談約進行一小時，由工會提出訴求並解釋各項目，雙方將於5月24日後進行第二次會談，盼能在7月前達成共識，而張承中則表示，「其實各項項目都在作業中，只是需要更好，要在瓊斯盃前完成有難度，但會繼續努力。」

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