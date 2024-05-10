MLB》上季在紅襪大復活卻只能賤價回勇士 186轟重砲自認不被重視

杜瓦爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年效力紅襪的35歲資深外野手杜瓦爾（Adam Duvall）休季以1年300萬美元合約回鍋老東家勇士，近日他受訪時直言，休季幾乎等不到任何一張合約，這讓他感到自己不受重視。

杜瓦爾去年以1年700萬美元加盟紅襪，開季他表現非常搶眼，但4月初因手腕傷勢缺席了2個月才回歸，最終他出賽92場，打擊三圍為.247/.303/.531，攻擊指數0.834，累積21轟、58分打點，相比2022年的成績皆有大幅回升。

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然而原以為這樣的成績能夠獲得加薪的杜瓦爾，休季在自由市場內的行情不如預期，當春訓已經展開時，杜瓦爾仍坐在家裡處於待業狀態，他也曾和紅襪討論過再度合作的可能性，但最終他不得不在趕在開幕戰前草草與勇士簽下300萬美元合約。

杜瓦爾這時才明白，或許自休季以來，他一直只有兩個選項，就是紅襪或勇士，「從我個人角度看，我覺得我沒有得到應有的重視，我認為去年是我生涯最棒的球季之一。我很驚訝，如果你跟我說我會在春訓已經4、5個星期後才簽約，我會說你瘋了，但這也顯現自由市場的現況。」

杜瓦爾透露，當時紅襪也參與了談約的過程，但最終雙方始終沒有達成共識，「是有過一些討論，但他們從未付諸行動。」不過他也強調，即便自己無緣重返紅襪，不代表他不喜歡在紅襪的這一年，「我在那裡度過愉快的時光，我很享受在芬威球場和波士頓打球的經歷，因為我知道球迷有多熱情，我的家人也很愛它，這是旅途的一部份。」

曾在2021年拿到國聯打點王的杜瓦爾，2018年季中被交易至勇士，並在2021年季中轉戰馬林魚，隔年又回到勇士效力1年。上季效力紅襪出賽92場，敲出21轟、貢獻58分打點，打擊率0.247、OPS為0.834，他生涯在大聯盟已累積186轟。

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