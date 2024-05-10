晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》上季在紅襪大復活卻只能賤價回勇士 186轟重砲自認不被重視

2024/05/10 14:26

杜瓦爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年效力紅襪的35歲資深外野手杜瓦爾（Adam Duvall）休季以1年300萬美元合約回鍋老東家勇士，近日他受訪時直言，休季幾乎等不到任何一張合約，這讓他感到自己不受重視。

杜瓦爾去年以1年700萬美元加盟紅襪，開季他表現非常搶眼，但4月初因手腕傷勢缺席了2個月才回歸，最終他出賽92場，打擊三圍為.247/.303/.531，攻擊指數0.834，累積21轟、58分打點，相比2022年的成績皆有大幅回升。

然而原以為這樣的成績能夠獲得加薪的杜瓦爾，休季在自由市場內的行情不如預期，當春訓已經展開時，杜瓦爾仍坐在家裡處於待業狀態，他也曾和紅襪討論過再度合作的可能性，但最終他不得不在趕在開幕戰前草草與勇士簽下300萬美元合約。

杜瓦爾這時才明白，或許自休季以來，他一直只有兩個選項，就是紅襪或勇士，「從我個人角度看，我覺得我沒有得到應有的重視，我認為去年是我生涯最棒的球季之一。我很驚訝，如果你跟我說我會在春訓已經4、5個星期後才簽約，我會說你瘋了，但這也顯現自由市場的現況。」

杜瓦爾透露，當時紅襪也參與了談約的過程，但最終雙方始終沒有達成共識，「是有過一些討論，但他們從未付諸行動。」不過他也強調，即便自己無緣重返紅襪，不代表他不喜歡在紅襪的這一年，「我在那裡度過愉快的時光，我很享受在芬威球場和波士頓打球的經歷，因為我知道球迷有多熱情，我的家人也很愛它，這是旅途的一部份。」

曾在2021年拿到國聯打點王的杜瓦爾，2018年季中被交易至勇士，並在2021年季中轉戰馬林魚，隔年又回到勇士效力1年。上季效力紅襪出賽92場，敲出21轟、貢獻58分打點，打擊率0.247、OPS為0.834，他生涯在大聯盟已累積186轟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。