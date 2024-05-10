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籃球》選手比完賽得繳回裝備？張承中澄清是假議題

2024/05/10 14:02

張承中。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣男籃近年在組訓面臨不少困難，今天職業籃球工會針對國家隊選手參賽權益提出12項訴求，籃協副秘書長張承中也致歉，很多事還做得不夠完善，但都有在做，只是需要做得更好，但他也特別澄清，關於球衣及裝備需要收回是「假議題」。

籃協與職籃工會今針對「選手參與國家隊權利義務」展開會談，兩方由籃協副秘書長張承中、工會理事長曾文鼎、工會副主任葉子彧代表出席，體育署由競技組組長藍坤田列席，另由政大法律系林佳和老師擔任會談主持人。

職籃工會列出12項關於國家隊選手權益項目，包括預留協議審閱期、集訓及參賽期程和場館、住宿及交通、防護及後勤、出場費、集訓及參賽期間保險、體檢及藥檢、違規處分、肖像權相關、球衣及裝備、母球團薪資調整規範、禁搭便車條款，並做出工會訴求與籃協版本對照表，其中關於選手需要在比完賽得繳回裝備一事引起熱議，對此，張承中也在會中強調，選手的球衣及裝備要收回是假議題。

張承中指出，工會做出的對照版本過於簡略，並非完整論述，「這樣的表達很危險也很粗暴，可能會被解讀為球員裝備要收回，但籃協從未收回國手裝備。」他補充，自己過去擔任台灣男籃領隊時，並沒有遇到這樣的狀況。

張承中也提到像是住宿需要4星飯店等級，選手至國外參賽搭商務艙，後勤團隊規劃，球員肖像權使用等訴求，籃協有做得不夠完善的地方，但都有在處理，只是還需要做到更好，自己也會如同過往，幫球員盡力爭取，不會換位置就換腦袋。

第一次會談僅雙方初步討論，籃協與職籃工會將會在24日進行第二次會談，就各項目溝通及協商。

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