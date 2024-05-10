中職》富邦第4棒地位不動如山 鋒總有核心考量

范國宸。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將隊長范國宸去年打出生涯年，繳出12轟和65分打點都是生涯新高，打擊率2成64、上壘率3成27、長打率4成06。

然而今年開季至今范國宸表現平平，出賽24場都扛第4棒，不但全壘打尚未開張，也只打下7分打點，打擊率2成28、上壘率2成65、長打率2成83、得點圈打擊率2成，各項攻擊數據都和上季有一段不小落差，不過今天金控大戰，悍將總教練陳金鋒仍放心地將第4棒重任交給范國宸來扛。

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「他就是我們的攻擊中心點！」鋒總表示，雖然范國宸帳面數據呈現的不算理想，不過擊球品質都不錯，很多球打得強勁可惜去找手套，身為職業選手，一整季狀況本來就會有起伏，並不擔心范國宸的狀況。

即使狀態不如去年，范國宸第4棒地位依舊不動如山，本季富邦還不曾讓其他打者扛4棒，鋒總認為，范國宸是球隊攻擊重心，第4棒打者本來就不會輕易去更動，相信他能重拾身手。

至於辛元旭上月底因右肩脫臼脫離戰線，鋒總表示，辛元旭傷還沒那麼快好，缺陣當然對團隊攻守有一定影響，還好這段期間董子恩適時頂替三壘防區，表現也不錯；本季董子恩出賽8場，繳出2成86的打擊率。

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