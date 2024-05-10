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日職》火腿伊藤大海展王牌本色！ 3、4月MVP共3人首度獲獎

2024/05/10 16:14

伊藤大海生涯首度拿下月MVP。（圖片取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒今天頒發3、4月投、打MVP，除了日本火腿新任王牌投手伊藤大海生涯首度奪下此殊榮外，央聯兩位洋將也是生涯首度獲獎，名將柳田悠岐則是第9度獲獎。

太平洋聯盟效力日本火腿隊的伊藤大海在3、4月累積5場先發都是優質先發，拿下3勝0敗，32局投球送出34次三振，僅失5分自責分，防禦率1.41，生涯第一次獲下年度月MVP的獎項；打者方面，福岡軟銀鷹的柳田悠岐單月26場出賽打擊率3成23，敲出3轟、22分打點，上壘率4成62、長打率4成84，生涯第9度獲獎。

中央聯盟都是由洋將生涯首度獲獎，投手由中日龍終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）奪下，他單月12場出賽拿下8次救援成功，12局投球送出10次三振沒有失分，防禦率0；打者方面由養樂多洋砲桑塔納（Domingo Santana）獲獎，他單月26場出賽打擊率3成48，敲出2轟、16分打點，上壘率4成13、長打率4成78。

柳田悠岐生涯第9度拿下月MVP。（圖片取自X）

中日龍終結者馬丁尼茲生涯首度拿下月MVP。（圖片取自X）

養樂多洋砲桑塔納生涯首度拿下月MVP。（圖片取自X）

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