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NBA》生涯賺進多達10.7億 前綠衫軍冠軍成員因騙保遭判刑

2024/05/10 17:37

戴維斯。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前NBA前鋒戴維斯（Glen Davis）過去曾在2008年隨塞爾提克奪冠，如今他卻因為在2023年涉嫌詐騙NBA的健康福利保險計畫遭判處40個月的監禁。

ESPN記者貝伊（Justin Bay）報導指出，戴維斯在美國時間周四因於2023年涉嫌詐騙NBA的健康福利保險計畫遭判處需繳交8萬美元的賠償金、40個月有期徒刑外加長達3年的獄後監督。

而除戴維斯外，其他前NBA球員如T.威廉斯（Terrence Williams）、杜林（Keyon Dooling）等人也同樣因向NBA球員健康福利計畫提交假的治療紀錄獲取所得遭到判刑。

根據聯邦當局表示，戴維斯和其他球員在一項持續至少四年的騙局中騙取超過500萬美元，球員們會謊報他們進行了牙醫治療及其他服務，但事實上球員並沒有接受相關治療。

戴維斯當時提交了多達13萬2000美元的醫療收據，其中包括他在2018年10月2日於比佛利山莊進行價值2萬7200美元的牙科治療，但根據他手機定位顯示，當天他正位於飛往巴黎的飛機上。

戴維斯在NBA共效力了8個賽季，生涯共賺進多達3317萬美元（約10.7億美元），沒想到最後卻因騙保淪為階下囚，不過他本人在判決出爐後心情似乎沒有太大影響，稍早還在IG上
直播時以誇張的表情稱:「我在監獄裡一定可以減肥，唯一能阻止我吃漢堡的方式就是把我送進監獄。」言談中似乎沒有對於騙保有任何悔意。

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