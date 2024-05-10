NBA季後賽》龍頭綠衫軍本季最糟一役 J.布朗批自家表現不可接受

塞爾提克今天慘敗騎士。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA東部季後賽次輪G2，塞爾提克今天攻守兩端都被騎士完勝，綠衫軍部分球迷更在第四節早早就離場，最後以94比118慘敗，這可說是綠衫軍本季最慘的一仗，系列賽雙方戰成1比1平手。塞爾提克球星J.布朗（Jaylen Brown）認為，球隊今天的表現是不可被接受的。

塞爾提克在本季例行賽打出64勝18敗戰績是全聯盟最佳，平均每場只讓對手拿109.2分排全聯盟第5，但此戰卻失掉118分是綠衫軍今年季後賽單場失分最多一役。

請繼續往下閱讀...

塞爾提克全場投籃命中率41.3％、三分球命中率僅22.9％，反觀騎士團隊命中率高達54.7％、三分球命中率為46.4％。綠衫軍團隊只抓31顆籃板，不及騎士團隊的44顆。

「我認為這是一場糟糕的比賽。」J.布朗表示，「很明顯，今晚我們投籃不好，但防守表現是不可接受的。我認為這是我們最該反省、以及最不滿的地方。防守端，我們讓對手拿了118分，還輸掉籃板球爭奪，所以今晚我們沒有幫助自己。」

塞爾提克球星J.布朗。（法新社）

騎士隊全場有60分集中在禁區，第一節就在禁區拿22分，第三節騎士外線開火，單節三分球10投7中，而綠衫軍該節的三分球則是全落空。

「整體來說，也許我們投丟一些球，但這情況卻影響防守。這是季後賽，這種事不能發生。」J.布朗再次用「不可接受」形容球隊攻守兩端的表現，「我不在乎你是否投丟球，你必須防守好對方球員，如果你在防守端做得好，即使你投丟更多球，也可以接受。如果你錯失投藍，同時又讓對手得分，那就是不可接受的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法