MLB》均速162公里最狂終結者 傳多隊想要但運動家開價超高

運動家隊的米勒是本季目前最強的終結者。（資料照）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟本季最強終結者，效力運動家的米勒（Mason Miller）因其誇張的表現吸引其他球團的交易興趣，不過據傳目前運動家的報價相當高昂，還沒有球隊能夠提出相應的包裹。

《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosentahl）引述消息來源指出，目前可能沒有任何球隊能夠符合運動家隊的報價，因為現在25歲的米勒不僅是運動家最好的投手，也可能是最好的球員，若想拿到他可能得放棄大量有望成為大聯盟球員的年輕選手，或者是一位能力與他差不多的球員。

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羅森索以教士隊為例，若教士想要米勒的話，可能得出年輕外野手梅里爾（Jackson Merrill），其他隊像金鶯的話，則是可能要把農場大物梅歐（Coby Mayo）以及布拉德菲爾德（Enrique Bradfield Jr.）都獻上。

米勒本季的薪水僅74萬美元，他要到2026年才會獲得薪資仲裁資格，球隊可以擁有他的仲裁權直到2029年。

教士年輕外野手梅里爾。（資料照）

羅森索指出，運動家沒有排除交易米勒的可能性，不過這點對於陣中每位球員都相同。但由於救援投手每年的表現都可能出現巨大落差，且米勒在去年曾因為右手肘內側副韌帶輕度拉傷休息4個月，因此具傷病與表現浮動的風險。

但是，由於運動家預計會在2028年搬家到拉斯維加斯，球團有打算增加團隊薪資來改進陣容，米勒有可能會成為球隊這段期間重要的基石。

羅森索表示，米勒現在身價真的非常高，在運動家打出18勝21敗戰績的狀況下，他8次救援機會全部把握住，讓球隊持續保持競爭力，在16.1局投球米勒飆出33K，只被打7支安打並投出4次保送，三振率55%是全大聯盟救援投手最高的，而他的防禦率僅1.10，被打擊率0.125，若看預期防禦率與預期被打擊率則更低，分別是0.76與0.087。

米勒最突出的武器就是速球，聯盟沒有任何一個人投得比他還要快，本季他的直球均速為100.8英哩（約162公里），理論上來說若運動家賣掉米勒，可以用艾塞克（Lucas Erceg）來頂替他的終結者位置，不過目前運動家用這兩人擔任8、9局的關門工作，成效相當顯著。

最後羅森索指出，米勒的交易傳聞有可能會持續到交易大限之前，除非他受傷或者提早被賣掉，他認為若米勒被賣掉的話回報將會非常巨大，甚至是相當驚人的，否則運動家根本不需要將他給賣出。

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