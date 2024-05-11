灰狼、尼克季後賽G3搶聽牌 今日賽事預告與轉播

愛德華茲。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有3場轉播，效力道奇的日本好手大谷翔平前役面對馬林魚四打數無建樹還吞下2K，且已經連續兩場無安打表現，今日面對教士手感能否回溫值得關注，另外紅人巨人之戰兩隊預計派出阿博特（Andrew Abbott）與韋伯（Logan Webb）一較高下，棒球迷們千萬別錯過轉播時間。

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今日NBA季後賽有兩場賽事轉播，尼克隊連續在主場搶下勝利，目前系列賽取得2：0領先，而溜馬今天返回主場將力拼次輪首場開胡；灰狼在客場靠著愛德華茲（Anthony Edwards）好表現及團隊眾將的發揮下連奪兩場勝利同樣取得2：0優勢，時隔4日回到自家主場，將努力爭取系列賽聽牌優勢，喜愛籃球的球迷們記得鎖定轉播。

MLB

06:45 洋基@光芒 愛爾達體育2台

09:30 道奇@教士 DAZN 1、愛爾達體育2台、華視

10:00 紅人@巨人 緯來育樂台、東森洋片台

NBA季後賽

07:00 尼克@溜馬 愛爾達體育1台、緯來體育台

09:30 金塊@灰狼 愛爾達體育1台、緯來體育台

中職

17:05 味全@台鋼 愛爾達體育1台、DAZN 1

17:05 中信@富邦 愛爾達體育2台、MOMOTV

17:05 統一@樂天 DAZN 2

PLG

14:30 勇士@夢想家 MOMOTV、民視第一台、YouTube

17:00 鋼鐵人@國王 民視第一台、YouTube

T1季後賽

19:00 特攻@台新 緯來體育、YouTube

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