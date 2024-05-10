NBA季後賽》厄文只拿9分卻傳11助攻 東契奇讚賞：他能做任何事

獨行俠球星厄文（左）。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA西部季後賽次輪G2，獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）今天全場只拿9分、但傳出全場最多的11次助攻，幫助獨行俠以119比110擊敗雷霆，系列賽雙方打成1比1平手。獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）讚賞，厄文能在場上做到任何事。

厄文今上場41分鐘，全場8投2中、外加6罰5中，拿到9分是今年季後賽新低，傳11次助攻是全場最多、同時也追平季後賽生涯單場最多助攻數，抄截、火鍋各2次。

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東契奇賽後大讚厄文的防守，「他在場上能做到任何事情，我們應該也談論他的防守，整個季後賽他的防守很出色。」

「我知道很多人不想談論這事，但他在攻守兩端很棒，幫助每個人。像我總是說的，能有他在我們球隊、向他學習，真是太棒了。」東契奇說道。

獨行俠球星東契奇（左）、華盛頓（右）。（法新社）

東契奇此戰拿到29分、10籃板、7助攻，其中三分球8投5中。而獨行俠前鋒華盛頓（P.J. Washington）也拿到全隊最多的29分、11籃板，其中三分球11投7中。根據《ESPN》指出，東契奇與華盛頓成為NBA史上第一對各拿25分、10籃板、以及投進至少5顆三分球的組合。東契奇讚賞華盛頓，「P.J.表現太棒了。我們必須給他更多球權。」

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