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足球》迎辦6月國際賽事 足協與北市共同養護台北田徑場草皮

2024/05/10 17:12

足協與北市共同養護台北田徑場草皮。（足協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026年世界盃暨2027年亞洲盃資格賽第二輪， 台灣男足國家隊6月6日將於台北田徑場迎戰世界排名77的強敵阿曼，為了提供兩隊優質比賽環境，我國足球協會與台北市體育局協議共同提升草皮品質，除了體育局原定固定養護，足協負責加強草皮平整、茂密度養護，盡力達到草皮優化來舉辦比賽。

足協特別找來國內草皮肥料及草皮養護的專家合作，與田徑場固定養護單位多次會議商討如何加強補足，從今年4月起針對草皮和土壤現狀進行評估。雖然田徑場持續有活動進行，但在體育局協助下開放空檔時間讓足協進場維護，現在的氣候條件正好碰上春雨，養護難度大幅提升，足協、體育局也與專家多次討論，如何在未來能夠培養出適合台灣氣候的草植。

由於6月6日資格賽之前，台北田徑場將在6月1至2日舉辦台北國際田徑邀請賽，為確保場地狀況良好及安全，體育局與足協將於田徑賽結束的6月2日晚間，率領專業團隊進行場地會勘，在僅有3天的養護時間內，以最有效率方式進行草地補土、填沙、鋪草、壓平，讓兩隊能夠在安全、舒適且符合國際標準的場地進行比賽。

足協強調，將持續與體育局保持合作與聯繫，確保場地養護工作順利，讓各項足球賽事順利進行。

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