晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

體操》「亞洲貓王」唐嘉鴻以賽代訓有策略 朝爭金關鍵數字邁進

2024/05/10 18:10

唐嘉鴻今天回母校台灣師大，在媒體面前示範動作，當作賽事模擬測試。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕已取得巴黎奧運門票的男子單槓好手唐嘉鴻，今天現身母校台灣師大示範完整成套動作，而在大批媒體的近距離注視下，他也將此當成賽事模擬，感受緊張氛圍，接下來他將前往歐洲以賽代訓及移地訓練，要在站上五環殿堂時有完美演出，達成爭金的關鍵分數。

「亞洲貓王」唐嘉鴻回母校台灣師大訓練，儘管是熟悉的場館，但現場擠滿眾多媒體，他在大家近距離觀看及拍攝下，完成備戰巴黎奧運的成套動作，只是在熟悉的動作失手，好在第二次重新上槓後，最後也重新完成整套。

唐嘉鴻笑說，自己沒想過會有那麼多媒體到場，因此有些許緊張，之後會繼續修正問題，這也是他之後比賽及移地訓練的目的，他自認技術上已無太大問題，主要是熟悉比賽情境，不要被未知的緊張給先打倒，此外，去歐洲比賽也能讓提升裁判對他的好感度，有利於他在奧運爭取高分。

教練翁士航評估，難度分加執行分的總分在15.350分就有機會能衝擊金牌，而唐嘉鴻的成套動作在16分以上，希望扣分能壓在1.2分內，他透露，之後到保加利亞、斯洛維尼亞參賽，加上歐洲移地訓練，擬定的策略正是要讓唐嘉鴻熟悉裁判，得到裁判的青睞，「因為奧運也多是歐洲籍裁判，若可以得到認同，那在巴黎應該也沒問題。」

唐嘉鴻在今年4站世界盃共包辦3金，以封頂90分穩穩將巴黎奧運門票收入口袋，他也希望能在五環殿堂帶回獎牌，證明努力沒有白費，同時也要回饋一直幫助他的人，包括教練翁士航、台灣師大團隊，用好表現向支持他的人致謝。

唐嘉鴻預計下週一出發保加利亞及斯洛維尼亞，參加3站賽事以賽代訓，預計6月21日返台，7月會再前往巴黎移訓，作為參賽的最後調整。

唐嘉鴻今天回母校台灣師大，在媒體面前示範動作，當作賽事模擬測試。（記者吳孟儒攝）

唐嘉鴻今天回母校台灣師大，在媒體面前示範動作，當作賽事模擬測試。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。