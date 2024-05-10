體操》「亞洲貓王」唐嘉鴻以賽代訓有策略 朝爭金關鍵數字邁進

唐嘉鴻今天回母校台灣師大，在媒體面前示範動作，當作賽事模擬測試。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕已取得巴黎奧運門票的男子單槓好手唐嘉鴻，今天現身母校台灣師大示範完整成套動作，而在大批媒體的近距離注視下，他也將此當成賽事模擬，感受緊張氛圍，接下來他將前往歐洲以賽代訓及移地訓練，要在站上五環殿堂時有完美演出，達成爭金的關鍵分數。

「亞洲貓王」唐嘉鴻回母校台灣師大訓練，儘管是熟悉的場館，但現場擠滿眾多媒體，他在大家近距離觀看及拍攝下，完成備戰巴黎奧運的成套動作，只是在熟悉的動作失手，好在第二次重新上槓後，最後也重新完成整套。

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唐嘉鴻笑說，自己沒想過會有那麼多媒體到場，因此有些許緊張，之後會繼續修正問題，這也是他之後比賽及移地訓練的目的，他自認技術上已無太大問題，主要是熟悉比賽情境，不要被未知的緊張給先打倒，此外，去歐洲比賽也能讓提升裁判對他的好感度，有利於他在奧運爭取高分。

教練翁士航評估，難度分加執行分的總分在15.350分就有機會能衝擊金牌，而唐嘉鴻的成套動作在16分以上，希望扣分能壓在1.2分內，他透露，之後到保加利亞、斯洛維尼亞參賽，加上歐洲移地訓練，擬定的策略正是要讓唐嘉鴻熟悉裁判，得到裁判的青睞，「因為奧運也多是歐洲籍裁判，若可以得到認同，那在巴黎應該也沒問題。」

唐嘉鴻在今年4站世界盃共包辦3金，以封頂90分穩穩將巴黎奧運門票收入口袋，他也希望能在五環殿堂帶回獎牌，證明努力沒有白費，同時也要回饋一直幫助他的人，包括教練翁士航、台灣師大團隊，用好表現向支持他的人致謝。

唐嘉鴻預計下週一出發保加利亞及斯洛維尼亞，參加3站賽事以賽代訓，預計6月21日返台，7月會再前往巴黎移訓，作為參賽的最後調整。

唐嘉鴻今天回母校台灣師大，在媒體面前示範動作，當作賽事模擬測試。（記者吳孟儒攝）

唐嘉鴻今天回母校台灣師大，在媒體面前示範動作，當作賽事模擬測試。（記者吳孟儒攝）

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