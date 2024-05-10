中職》「他是很重要的存在」 平野直接點名獅隊牛棚大將

平野惠一。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅近兩場先後以8：0、10：2大勝中信兄弟，目前戰績21勝6敗持續獨走，本季獅隊對兄弟取得4勝2敗領先優勢。

驚人的是，本季兄弟、樂天桃猿、富邦悍將和台鋼雄鷹團隊打擊率都不到2成50，味全龍則是2成61，獅隊團隊打擊率高達3成19一枝獨秀，上壘率3成88則高於聯盟平均值3成32，攻擊火力完勝其他5隊。

請繼續往下閱讀...

兄弟總教練平野惠一指出，獅隊團隊上壘率很高，上壘之後接下來打者都能有效推進跑者，尤其是前3棒都有高上壘率，後續的4、5、6棒往往都能順利把跑者送回來，角色分工非常明確， 「不管是哪一支球隊，當球隊順的時候就是這個樣子。 」

獅隊開季拉出一波5連勝高潮，戰績始終位居榜首，平野表示，獅隊戰績長紅，有個很關鍵的就是開幕戰拉出一波連勝，這樣就可以很有餘裕地比賽，同時一軍主力選手還滿固定的。

平野特別點出，「獅隊把洋投裴瑞茲擺在中繼，在牛棚能有效化解危機或守住失分，他是很重要的存在。」本季裴瑞茲出賽12場拿下1勝5次中繼成功和2次救援成功、防禦率0.47。

剛結束的獅象二連戰，兄弟都以8分之差落敗，投手群明顯壓不住陣腳，平野說，「不能說是因為對方投手投得好，這樣就結束了，這是不負責任的行為，該怎麼說呢？」接著平野表示，必須有所突破，要跨越這堵牆才行，當然有做很多反省，例如這個狀況下要如何應對之類的，內部都有開會討論。

裴瑞茲。（資料照，記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法