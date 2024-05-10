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中職》「傑尼獅」又+1 張皓崴不好意思跟林佳緯比帥

2024/05/10 19:41

統一獅一軍守備暨跑壘教練玉木朋孝（右）指導張皓崴（中）守備。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕統一獅去年第6指名張皓崴昨天8局代打就擊出生涯首安，這位曾在國中拿過撐竿跳高名次的獅隊新秀，昨初次在一軍亮相就因俊秀面容引發球迷熱議，今賽前他也把握上一軍機會，打擊練習結束後主動請教「Take」潘武雄，展現企圖心。

統一獅林靖凱因傷下二軍，張皓崴獲得機會上一軍，昨天首打席就把握機會敲安，他說一開始仍在習慣早、晚場的差別，直言白天和夜晚視覺上的速差很大，「我就照二軍的打法去打，希望能上壘。」

張皓崴從高中就是能守內、外野的工具人，今年在二軍也是鎮守外野和二三游，他認為自己無論打擊和守備都還能再提升，跟學長還差了一大截。

同屆的林佳緯已在一軍找到先發地位，高中曾跟他交手過的張皓崴直言，林佳緯在高中底子就比他們好，「當然我會更想拚上一軍，以前在國中和高中也會有這種想法，看到學長能在場上，我覺得我也可以。」

談到進職棒的攻守兩端適應，張皓崴的回答頗幽默，他認為二軍打擊感覺比較好，畢竟守備的部分，「玉木（朋孝）前輩應該不會說我好。」然而，張皓崴很敢於去問玉木問題，不怕他兇，「我在三星國中的教練也很兇。」

張皓崴的俊秀臉龐也讓他成為「傑尼獅」的一份子，有球迷認為長得像劉以豪，他則說只有人說過他像林威漢（台鋼雄鷹隊選手）。被問到跟林佳緯誰比較帥？張皓崴笑說，「這個不好說，給大家投票。」

統一獅張皓崴。（記者陳志曲攝）

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