中職》超車林英傑、黃平洋 古林睿煬史詩級紀錄寫得苦澀

統一獅先發投手古林睿煬。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕統一獅「府城金孫」古林睿煬今天對樂天桃猿飆出5次三振，開季前6戰猛飆44次三振，超越2004年林英傑和黃平洋的42K，成為史上前6戰最多三振的投手，只是先發6局失掉追平生涯最多的5分自責，防禦率突破1字頭。

古林開賽就連飆2K，卻在2出局遇上危機，被連續4名打者上壘，最終將失分控制在1分，只是2局又遇上危機，被林承飛和陳晨威敲2安，失掉第2分。

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古林在3、4局回穩，4局下以現場測速155公里的火球三振余德龍，刷新前6戰土投最多K紀錄。

5局下，古林再遇危機，被首名打者陳晨威擊出三壘安打，廖健富高飛犧牲打送回1分，朱育賢再相中偏高的變化球，一棒掃出陽春砲，這是古林本季被敲的首支全壘打。

古林6局續投迅速取得2出局，卻被余德龍擊出三壘安打，陳晨威靠適時安打再送回1分。古林總計97球吃完6局，被敲9支安打，失掉5分，2項數據都是追平生涯單場最多，本季防禦率升至1.95。

★本土投手開季前6戰最多三振紀錄

年份 球隊 選手 三振數 歲數

2024 統一 古林睿煬 44K 23歲

2004 誠泰 林英傑 42K 22歲

1993 味全 黃平洋 42K 30歲

2015 兄弟 鄭凱文 41K 26歲

2004 興農 陽建福 41K 24歲

1993 兄弟 陳義信 41K 29歲

2023 富邦 江少慶 40K 29歲

2006 誠泰 林恩宇 40K 25歲

統一獅先發投手古林睿煬。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿陳晨威跑出三壘安打。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿朱育賢開轟。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手古林睿煬（左）亂流，總教練林岳平（右）親自走上投手丘，叮嚀他注意事項。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手古林睿煬。（記者陳志曲攝）

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